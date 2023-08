Dra. Patrícia Rocha celebra primeiro ano da clínica Códigos da Beleza em Brasília

A médica comemorou o aniversário da clínica cercada de amigos, familiares, pacientes, parceiros, e celebrou a conquista de se tornar embaixadora da marca de maquiagem dermocosmética BioDiversité Colors, 100% Base Plant, vegana, orgânica e crueltry feee

No último dia 28 de julho, amigos, familiares, pacientes e parceiros se reuniram para comemorar o primeiro aniversário da Clínica Códigos da Beleza, localizada no centro médico Albany no bairro Águas Claras, em Brasília. Sob a liderança da médica cirurgiã Plástica Ocular Dra. Patrícia Rocha, a clínica rapidamente se tornou uma referência em procedimentos de blefaroplastia e cuidados de saúde e beleza facial na região centro-oeste.

Dra. Patrícia, o marido Adriano Rocha, e as filhas Manuela e Beatriz | Créditos: Divulgação Clínica Códigos da Beleza

Há um ano, Dra. Patrícia Rocha realizou o sonho de inaugurar a Clínica Códigos da Beleza, oferecendo aos pacientes um espaço moderno e equipado com tecnologias de ponta para procedimentos estéticos faciais e corporais. O destaque da clínica é a experiência da médica na área de blefaroplastia, um procedimento cirúrgico que visa rejuvenescer o olhar, trazendo resultados naturais e satisfatórios.

Adriano Rocha, Dra. Patrícia, seus pais Célia e Paulo Moura e suas filhas Manuela e Beatriz

Além de celebrar o primeiro aniversário da clínica, a Dra. Patrícia Rocha tem mais motivos para comemorar. Ela também atua como embaixadora da marca de maquiagem dermocosmética BioDiversité Colors, que se destaca por sua proposta sustentável e inovadora. A linha de maquiagem da marca, que é totalmente baseada em ingredientes de origem vegetal, vegana, orgânica e livre de testes em animais, está agora disponível para venda com exclusividade na Clínica Códigos da Beleza em Brasília.

Adriano Rocha, Dra. Patrícia, seus sogros Antônio e Sônia Rocha e suas filhas Manuela e Beatriz

“Estou muito grata pelo sucesso da nossa clínica neste primeiro ano e pela oportunidade de representar uma marca tão comprometida com a sustentabilidade e a inovação na indústria de cosméticos. Agora, nossos pacientes têm acesso a produtos de maquiagem que cuidam e realçam a beleza da pele, alinhados com os princípios que acreditamos”, declara a Dra. Patrícia.

Raquel Galvão, Vanessa Castro, Dra. Patrícia, Heloísa Bolsonaro, Larissa Drago

A Clínica Códigos da Beleza oferece uma ampla gama de procedimentos estéticos faciais e corporais, contando com aparelhos de última geração para garantir resultados seguros e eficientes. Entre os equipamentos utilizados estão o Liftera, Laser de CO2, Zaffiro, Plasma IQ, Plasmage, Laser de Erbium, Luz pulsada e Agnes (radiofrequência microagulhada).

Dra. Patrícia e Daniela Matsumoto

A clínica também se destaca por oferecer procedimentos não invasivos, como o uso de injetáveis para tratamentos faciais e corporais. Entre os principais estão a aplicação de toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e fios de PDO.

Rodrigo Carvalho, Dra. Patrícia e Rochelly Costa

Ao comemorar o primeiro ano de sucesso, a Dra. Patrícia Rocha revelou que pretende expandir ainda mais os serviços oferecidos pela clínica, sempre priorizando a qualidade e a segurança dos procedimentos. A médica reforça seu compromisso com a excelência no atendimento e a busca constante por tecnologias e técnicas inovadoras na área de estética e beleza facial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Camila Lobo e Dra. Patrícia



A comemoração do primeiro aniversário da Clínica Códigos da Beleza foi marcada por alegria e gratidão e se consolida como referência na área de blefaroplastia e estética facial, celebrada na companhia do marido, Adriano Rocha, que é sócio do empreendimento, das filhas Manuela e Beatriz, dos pais, Célia e Paulo Moura, dos sogros Antônio e Sônia Rocha, e de inúmeros convidados como Vanessa Castro, Heloísa Bolsonaro, Daniela Matsumoto, Raquel Galvão, Larissa Drago, Bruno Paiva, Rochelly Costa, entre outros.

Adriano Rocha, Bruno Paiva e Dra. Patrícia Dra. Patrícia, Giovana Milhomem e Fernanda Rocha Lorrane Figueiredo e Dra. Patrícia Heloísa Bolsonaro e Dra. Patrícia



“Meu coração transborda de gratidão a Deus, porque eu sei que sem Ele eu não sou nada nem ninguém. Eu cheguei até aqui porque, realmente Deus sempre tem aberto as portas e me honrado, e nada mais digno do que honrá-lo em primeiro lugar na minha vida. Estou muito feliz e grata à minha família e a todos os meus pacientes que sempre acreditaram no meu trabalho. Sinto-me na missão de poder proporcionar o que há de melhor no mundo da estética médica e da cirurgia plástica de pálpebras, com uma entrega de resultados com excelência. Foi um ano com muitos desafios, mas com muitas vitórias, e estou muito feliz”, compartilha a médica.