Dr. Yherar Serrano comemora aniversário em festa que parou o sul do País

A festa para 120 convidados durou nove horas e contou atrações músicas locais e nacionais, além de muita comida boa e grande animação.

Na última sexta-feira (28), o ginecologista e obstetra, Dr. Yherar Serrano, comemorou seu aniversário de 51 anos, idade que completa nesta segunda-feira (24). O evento para 120 pessoas aconteceu no Centro de Eventos Pimpão, o local foi inaugurado há 4 meses no município de Porto União, em Santa Catarina, cidade onde o médico mora com sua esposa, a Dra. Vanucia Serrano, especialista em ginecologia, obstetrícia e rejuvenescimento íntimo.

Dr. Yherar Serrano e sua esposa, a Dra. Vanucia Serrano ao lado das passistas. Créditos: Divulgação Dr. Yherar Serrano e os colegas da pós-graduação da USP em Sexualidade Humana. Créditos: Divulgação Dr. Yherar Serrano e Polyanna, irmã do Marcos Vinicius, proprietária da loja de vestuário Lilla. Créditos: Divulgação

Inspirada no Rio de Janeiro, a festa que começou às 21h e terminou às 6h, teve como tema “Boteco do Yherar” e para entrar no clima, performistas iniciaram o evento vestidos como malandros e entregavam a cachacinha inicial do Boteco. Após a primeira performance, eles assumiram papéis de tequileiros e depois dançaram coreografias com os convidados.

Dr. Yherar Serrano, Rodrigo Nóbrega CEO da Medical Discovery e Kaline Resende gerente da Medical Discovery. Créditos: Divulgação Dr. Yherar Serrano ao lado de Marcos Vinicius e sua esposa Olga. Créditos: Divulgação Dr. Yherar Serrano e seu irmão, Yheuriet Kalil, CEO da agência Mosaico. Créditos: Divulgação

Para garantir a animação dos presentes, o evento contou com o show de Diego Faria e escola de samba Samba Sim, de São Paulo. Além de atrações locais como Banda Tulipa que embalou a noite dos convidados e Dj Fábio Choroh que não deixou ninguém parado.

Dr. Yherar Serrano e o cantor nacional Diego Faria. Créditos: Divulgação

Além dos bons drinks, os convidados puderam se deliciar com uma comida de boteco feita pelo Buffet Mirante da Bárbara Bertoletti. Bolinho de feijoada com molho de abacaxi e pimenta, tiras de peito de frango com molho de gengibre e escondidinho de batata salsa com camarão, foram algumas das iguarias disponíveis na festa.