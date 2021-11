Maríllia Mendonça- a tragédia de uma herança de meio bilhão sem testamento

Caso se confirme a ausência de testamento, o único herdeiro dos bens, royalties, e dinheiro é o filho único da cantora, todavia, por se tratar de uma criança, os bens serão administrados por quem tiver sua guarda

O adeus precoce de um dos maiores fenômenos da música brasileira na última década, impôs reflexão a milhares de pessoas que foram impactadas com a notícia abrupta da partida de Marília Mendonça.

Para se ter uma ideia, são mais de 250 músicas gravadas de sua autoria ou coparticipação. E mais, durante a pandemia a artista realizou uma ‘live’ que é considerada a mais vista da história do YouTube, além de que seus vídeos acumulam BILHÕES de visualizações na mesma plataforma.

Segundo diversos meios de comunicação, estima-se que sua herança seja de aproximadamente de meio bilhão de reais, todavia, a pergunta que fica é, na ausência de testamento quem herdará a fortuna?

Caso se confirme a ausência de testamento, o único herdeiro dos bens, royalties, e dinheiro é o filho único da cantora, todavia, por se tratar de uma criança, os bens serão administrados por quem tiver sua guarda, que vale dizer preferencialmente é do pai, ou seja, a fortuna pode ser administrada pelo ex-companheiro da artista.

Nesse passo, o advogado Dr. Thiago da Silva – OAB/SP 407.691 afirma “que é necessário que as pessoas planejem o que ocorrerá com o respectivo patrimônio no pós-morte, havendo vários instrumentos jurídicos pertinentes, dentre eles o mais utilizado e propício é a elaboração de um testamento, público ou particular, que é considerado o último ato de vontade de uma pessoa”, e destaca que, ao contrário do que alguns imaginam, tal ato não é exclusivo das pessoas detentoras de fortunas, sendo possível, inclusive, reconhecer paternidade.

Porém, por ora tudo se trata de um raciocínio hipotético, todavia, só poderemos saber qual seria o último ato de vontade desse fenômeno da música, caso tenha deixado testamento. Pense nisso e consulte sempre um (a) advogado (a) da sua confiança.