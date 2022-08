Dr.Peanut lança a primeira linha de cremes de amendoim da Turma da Mônica

A linha de produtos em parceria com a Mauricio de Sousa Produções chega às gôndolas de todo o País em agosto

A família de produtos alimentícios da Turma da Mônica cresceu! A novidade é apresentada pela Dr. Peanut, que acaba de lançar a linha de pastas de amendoim estampados pelos personagens mais queridos do Brasil. São cinco opções de sabores para agradar toda a família: Chocolate branco, brigadeiro, cookies, leite em pó e avelã.. Todos os produtos são zero adição de açúcar e glúten.

A pasta de amendoim tem ganhado, cada vez mais, espaço no consumo entre os brasileiros. Por ser um alimento versátil, de alto valor nutricional e com nutrientes como fibras, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, o produto que antes era uma realidade distante e pouco comum, começou a ser incorporado na rotina das famílias brasileiras.

De acordo com Lucas Castro, fundador e diretor de marketing da marca, e Rodrigo Cardoso, CEO da empresa, a Dr. Peanut atualmente possui a capacidade de produção de um milhão de potes por mês e pretende dobrar a quantidade com a criação da nova linha. “Acreditamos que, com esses novos produtos frutos da parceria com a MSP, líder no segmento de produtos alimentícios no Brasil, o faturamento crescerá e estamos nos preparando com uma nova linha de produção para atender a demanda do mercado”, explicam os executivos.

Os produtos têm previsão de chegar às gôndolas ainda em agosto.