Dr. Georgen Hauagge revela 4 motivos que fazem o efeito do Botox durar menos

Referência em estética facial, especialista tranquiliza: nem sempre há “resistência” por parte do paciente

Uma das grandes dúvidas que chegam diariamente aos consultórios do Grupo Hauagge é a respeito da durabilidade da toxina botulínica, mais conhecida pela marca Botox®️.

“São raras as vezes que o motivo é a “resistência” do paciente ao produto”, – Dr. Georgen Hauagge

De acordo com o médico especialista Dr. Georgen Hauagge existem alguns motivos que podem diminuir o tempo de efeito do Botox.

Ao contrário do que muitos profissionais afirmam ao realizar o procedimento, são raras as vezes que o motivo é a “resistência” do paciente ao produto.

Conheça abaixo os 4 motivos que diminuem a durabilidade do botox

Não utilizar a marca Botox®️ ou uma outra marca de qualidade

A não utilização de uma marca de qualidade reduz drasticamente a qualidade da aplicação e pode impactar diretamente no resultado final e na durabilidade do efeito. Não diluir o produto corretamente

Independentemente do produto, o fabricante disponibiliza uma espécie de “receita” com a quantidade exata que precisa diluir. Se a substância for diluída de maneira incorreta impactará diretamente o resultado final. Aplicar uma dose “desproporcional”

Assim como a diluição, se você aplicar uma “quantidade” maior, o efeito permanecerá por mais tempo. E o contrário também acontece. Se a dose for menor, menor o tempo de efeito da aplicação. Aplicar na parte errada do músculo

O profissional que realiza a aplicação precisa entender a técnica e saber onde aplicar a substância. A toxina botulínica trata as rugas dinâmicas do rosto. Portanto, deve ser aplicada na parte “mais forte” do músculo. Se a aplicação for realizada onde não há uma contração tão expressiva, o efeito durará menos.