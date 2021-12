Urologista adverte para os excessos de sal, carnes e álcool nas festas de fim de ano

O médico Danilo Galante alerta para piora de quadros renais e possíveis pedras nos rins

O alto consumo de álcool e de comidas gordurosas nas festas de fim de ano, além do aumento na ingestão de sódio e proteínas, podem piorar quadros renais e ainda infecções urinárias.

Geralmente, as pessoas exageram nas carnes “natalinas” como peru e tender, entre outras iguarias proteicas, tudo isso atrelado à quantidade de bebidas como cervejas, vinhos e espumantes, e isso pode desencadear em problemas renais como cálculos, além de agravar outras doenças pré-existentes nos rins.

De acordo com o médico urologista Dr. Danilo Galante, “o aumento no consumo de comidas salgadas como as carnes de fim de ano, além do exagero no álcool e o fato de as pessoas não tomarem água, deixa a urina mais concentrada e, consequentemente, pode desenvolver pedra nos rins”, alertou o especialista.

Dr. Danilo Galante

Dr. Danilo Galante – formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com especialização em Urologia pela UNESP. Pós-graduado em Cirurgia Robótica pelo Hospital Oswaldo Cruz – SP. Doutorado em urologia pela USP, além de Fellow Observer of Johns Hopkins School of Medicine Brady Urological Institute Laparoscopic and Robotic Urologic Surgery. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Instrutor do ATLS (Advanced Trauma Life Support), atua em áreas diversificadas como Cálculos Urinários; Infertilidade (incluindo Reversão de Vasectomia), Disfunção Sexual e Cirurgia Robótica. Site: https://drdanilogalante.com.br/