Dr. Danilo Galante explica que cores e odores na urina podem indicar se há algum problema de saúde

Tons e odores, a urina pode dizer muito sobre a saúde de um indivíduo. Normalmente, o famoso “xixi” transporta os resíduos e as toxinas que precisam ser eliminados do organismo.

Sobre tonalidades e cheiros, o amarelo claro, quase transparente, com pouca espuma e sem cheiro, é o líquido ideal a ser despejado no vaso sanitário.

Cores como rosado (pode indicar infecção urinária); vermelho (pode apontar cálculo renal, lúpus, doença de Berger, etc), castanho ou alaranjado (pode haver problemas hepáticos), são indicativos que deve haver algum problema no organismo.



Na maioria das vezes, o cheiro forte na urina é sinal de pouca água ingerida ao longo do dia. No entanto, há casos em que o mau cheiro pode estar relacionado à uma infecção urinária ou a uma possível presença de açúcar no sangue.



“Devemos ficar atentos quando esse cheiro forte vier acompanhado por outros sinais e sintomas como dor ou ardor para urinar, sede excessiva e inchaços. Nestes casos, a recomendação é consultar o urologista para que se identifique a possível causa dessa alteração”, adverte o urologista Dr. Danilo Galante.

