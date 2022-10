Doutor Marcelo Bonanza, criador da Fundação Bonanza, lança curso de Naturopatia para pais e cuidadores de crianças autistas

Fundação Instituto existe desde 2019 e ajuda crianças autistas, com sequelas de microcefalia e famílias menos favorecidas com doenças crônicas como a fibromialgia



Com o propósito de oferecer um novo conceito de saúde, Dr Marcelo Bonanza é especialista em medicina homeopática e, quando o assunto é autismo, é referência nacional. Embora no Brasil não exista ainda a especialidade médica em autismo, Marcelo é habilitado pela Academia Americana de Autismo dos Estados Unidos.

Ao explicar o porquê escolheu seguir a medicina pelo caminho da homeopatia e naturopatia, Dr Marcelo explica que, durante seus 22 anos de carreira, já passou pelos caminhos da medicina integrativa e ortomolecular, mas ainda assim sentia que faltava alguma coisa. “Eu fui buscar a homeopatia que traz o princípio da similitude. Ou seja, o princípio de semelhante cura semelhante. A homeopatia me deu um olhar muito amplo porque podemos ajudar pacientes desde uma dor de cabeça, cólica abdominal até mesmo as dores emocionais e os transtornos mentais. A medicina homeopática encoraja a sair dos métodos convencionais e oferecer soluções com opções mais naturais”, aponta.

Já sobre a escolha de se especializar e atuar na linha de frente de tratamento dos diversos graus dentro do espectro autista, Dr Marcelo afirma, que na verdade, foi a causa que o escolheu e não o contrário. Em 2019, Dr Marcelo abriu a Fundação Bonanza, que coloca em prática o seu conhecimento e propósito. Além de atender crianças autistas, a Fundação também se dedica a casos de crianças com microcefalia e pessoas menos favorecidas com dores crônicas como a fibromialgia.

Desde então, muitas histórias impactantes passaram pela Fundação, mas Dr Marcelo compartilha uma em específico que o marcou. “Temos muitos casos que enchem nossos olhos de lágrima. Na Fundação atendemos uma menina autista e com síndrome de down que não andava, não falava e não conseguia comunicar exatamente quais dores sentia. Conseguimos trabalhar com ela a ativação de neuroplasticidade, tratar a obesidade infantil e hoje ela consegue falar, e contar que que ela sentia muitas dores abdominais, muitas cólicas. Tratamos o intestino dela e vemos muito progresso. Recentemente ela pediu pra entrar no meu consultório andando e falou ‘muito obrigada, Dr Marcelo’ ”, se emociona.

Com o objetivo de fazer ainda mais, além do consultório, Dr Marcelo Bonanza se formou também em naturopatia. A naturopatia é uma forma de assistência médica que combina tratamentos tradicionais com a ciência moderna. Essa abordagem inclui diversas técnicas e terapias não invasivas, como massagens, acupuntura, exercícios e aconselhamento nutricional. A ideia de investir em mais essa especialidade, veio justamente por enxergar a necessidade de passar o conhecimento. “Minha ideia é oferecer o curso para pais e cuidadores de crianças e pessoas autistas para que eles aprendam a lidar melhor com seus filhos e com o próximo, utilizando de técnicas que fazem toda diferença, como a aromaterapia. Além disso, saber como orientar a alimentação dessas crianças, que é um fator muito importante para organizar o território biológico. Então esse curso de formação em naturopatia é um projeto que iremos lançar em breve”, adianta.