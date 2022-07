Donos dos maiores hits do momento, Kevin O Chris e Mc Gabzin lançam o single “Entre Todas”

“Esse som foi pensado para a galera dos apps, tem um ritmo envolvente e traz a essência das duas cidades, Rio e Belo Horizonte”, conta Kevin O Chris

Donos dos maiores hits do momento, Kevin O Chris em parceria com MC Gabzin lançou na última sexta-feira (15) o single “Entre Todas”. A música que é uma das maiores aposta dos artistas, chega acompanhada de um clipe gravado em Lisboa, Portugal. A junção de dois ritmos: Rio de Janeiro e Belo Horizonte, promete agitar o público.

“Esse som foi pensado para a galera dos apps, tem um ritmo envolvente e traz a essência das duas cidades, Rio e Belo Horizonte, além da de Portugal, na Europa, onde gravamos o clipe. É uma mistura braba de energia que com certeza vai ser sucesso. Tô felizão de lançar esse trabalho com meu parceiro Gabizin. Vai explodir!”, conta Kevin O Chris.

Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Kevin O Chris é o dono de alguns dos maiores hits do segmento: ‘Evoluiu’, ‘Vamos pra Gaiola’, ‘Ela é do Tipo’, ‘Tipo Gin’, entre muitos outros. No exterior, se apresentou nos Estados Unidos e na Europa. No ano passado, gravou o DVD “Sonho De Garoto” em Portugal, se consagrando como o primeiro funkeiro a realizar uma produção audiovisual na Europa.

Recentemente, participou da faixa “Que rabão”, presente no álbum internacional da Anitta, que conta ainda com o talento do Mr. Catra, YG e Papatinho. O canal do Youtube do cantor e produtor musical tem mais de 3,14 milhões de inscritos e ainda registra um total de mais de 940 milhões de visualizações acumuladas em seus vídeos.