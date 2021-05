Dono de sucessos como “Talarica” e “Vem Sentando Vem”, MC 2Jhow reinventa sucesso na ‘Bregadeira’

“Espirra o Lança” será lançada nesta sexta-feira, 30, em versão totalmente repaginada com acordes que flertam também com o reggae e o bregafunk

MC 2Jhow, um dos nomes mais falados no cenário do funk atual, disponibilizará na próxima sexta-feira, 30, a releitura de um dos seus maiores sucessos, “Espirra O Lança”. A faixa, que estará disponível em formato de single, chega como mais uma grande promessa de hit do funkeiro, que desta vez contará com a parceria inédita do DJ Ivis, para repetir os grandes números de sua versão original, que já soma mais de oito milhões de reproduções nas plataformas de streams, 35 milhões no youtube e quase 50 milhões de challenges no Tiktok.

“Espirra O Lança”, foi totalmente repaginada com acordes especialmente feitos para o reggae, fazendo flerte com o BregaFunk e a Bregadeira, estilo que está contagiando todo o Brasil com a emocionante mistura entre o funk ostentação, arrochadeira e o brega. O resultado? Uma batida envolvente de ritmos dançantes. “Essa nova versão tem um ritmo viciante, que faz todo mundo dançar quando escuta. O que combina muito com a letra que acaba provocando uma certa identificação porque faz uma brincadeira descontraída sobre o que rola nos bailes, ou na lancha, como chegamos a brincar na atual roupagem”, explica MC 2Jhow.

O single chega como mais uma grande aposta da De Verdade Entretenimento e a Sony Music, que, assim como MC 2Jhow, apostam na música como mais um dos grandes sucessos do cantor que já é conhecido por outros grandes hits viralizados na internet, como “Talarica” e “Vem Sentando Vem”.

Sobre Mc 2Jhow

Cantor e compositor de Funk, MC 2Jhow possui diversos Hits como: “Tô Solteiro, né?” (Js o Mão de Ouro), “Vem Sentando”, vem e seu mais recente sucesso, “Talarica”, parceria com Rennan da Penha. O Hit, que viralizou na internet se tornou uma espécie de “melo da traição”, chegando a ser associado à situações polêmicas como a separação do ator Arthur Aguiar e a musa fitness Maíra Cardi e até a confusão envolvendo Anitta e Ludmilla. Nem mesmo os personagens da TV fugiram dos memes que vêm circulando na internet usando a música como trilha sonora. Só no TikTok, já são cerca 200 milhões de challenges da canção. Número que se repete no clipe oficial, que em menos de uma semana do seu lançamento já soma mais de oito milhões de visualizações. A gravação, lançada pelo selo da Soull Music BR em parceria com a De Verdade Entretenimento, e produzida pelo KondiZilla, atende a um pedido muito especial dos fãs do cantor, e toda a repercussão que a música vem tendo nas redes sociais, chegando a quase 50 milhões de visualizações no Lyric vídeo do YouTube.

Nascido e criado no Conjunto Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Johnatan Inácio da Silva, como foi batizado, sempre teve a música como um sonho e hoje ostenta com orgulho seus números que já somam mais de três milhões de ouvintes mensais no spotify. Começou cantando nas igrejas e chegou a ouvir de algumas pessoas que não iria realizar seu sonho de ser MC. E apesar de ter o funk como seu estilo musical predominante, se considera um artista bastante eclético, com inspirações que vão desde o Hip-Hop à MPB, e ídolos como Chris Brown, Usher, Michael Jackson e Charlie Brown Jr. Todo esse ecletismo já pôde ser conferido de perto por seus fãs, quando reinventou o sucesso “Talarica”, lançando sua versão em pagode, numa parceria inédita com o grupo Bom Gosto.

Com letras sempre polêmicas e atuais, suas músicas são assinadas por ele mesmo, que busca inspiração através de experiências vividas por ele mesmo, ou pessoas ao seu redor. Como em “Talarica”, que conta a história real da sua própria mãe, que criou ele e seus sete irmãos sozinha e, aliás, o ajudou também na composição. Situações com o preconceito por ser pobre e negro, também estão presentes em suas canções, mostrando sempre um pouco de tudo o que Mc 2Jhow passou até ganhar visibilidade no meio musical. Lutas, que segundo o artista, o inspiraram também a seguir em frente e alimentar ainda mais o sonho de conquistar uma estabilidade financeira vivendo da música e conseguir ajudar a sua família.

A receita do sucesso se repete também com o hit “Vem Sentando Vem”, que também coleciona grandes números, chegando a pouco mais de 150 milhões de challenges no Tiktok, entre outros milhares de acessos nas demais plataformas. A música, inclusive, parece estar bem cotada também na playlist de Neymar, já que o jogador viralizou na internet dançando e até comemorando alguns de seus gols ao som do hit. Na internet, o sucesso também conquistou também outros famosos como Carol Nakamura, Pocah, Rafa Kalimann, Bianca Andrade e seu esposo Fred, Gabi Martins, Flay, David Brazil, Matheus Mazzafera, MC Mirella, Bianca (do sucesso Tudo no Sigilo), Mariano, Jake e Anitta, que além de mostrar que está em dia com a coreografia, também confessou para seus fãs que essa é a música que não sai do seu fone de ouvido. A música tem sido a eleita pelos internautas, principalmente, pela diversão que traz ao promover a interação entre de familiares e/ou amigos que se juntam para cumprirem juntos o desafio.

Sucesso repentino

A curiosidade, é que essa não é a primeira vez que a música faz sucesso na internet. Já que no fim de 2019, “Vem sentanto vem” também fez muito sucesso na versão brega funk. “Não existe fórmula para o sucesso. Mas existe uma fórmula que te facilita a alcançar os seus objetivos, e isso é através de muita perseverança, força de vontade e muito estudo para que você possa evoluir naquilo que você gosta de fazer. Existem também pessoas que trabalham muito para que aquilo aconteça. E estou muito grato por ver tudo isso acontecendo comigo, já que muitas pessoas duvidaram de mim. Eu ainda não conquistei tudo o que quero, mas valorizo tudo o que tenho e estou trabalhando bastante para buscar tudo o que almejo”, responde o funkeiro quando perguntado sobre a fórmula do sucesso.