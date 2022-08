Documentário sobre Funk Brasileiro estreia na HBO Max e apresenta a última entrevista de Mr. Catra

Série documental FUNK. DOC: POPULAR & PROIBIDO tem produção da Gullane e Buriti Filmes e traz depoimentos de Ludmilla, Kondzilla, MC Rebecca, Bonde do Tigrão e muito mais!

Estreia no canal HBO e na HBO Max no dia 30 de agosto o documentário FUNK. DOC: POPULAR & PROIBIDO. Com direção de Luiz Bolognesi, a série documental lança luz à história do funk brasileiro, com depoimentos de grandes nomes do gênero como Mr Catra, em uma de suas últimas entrevistas.

Ludmilla

Ao longo de seis episódios, o doc lança um olhar investigativo sobre a produção do funk, que é capaz de combater o preconceito com popularidade. FUNK. DOC:POPULAR & PROIBIDO narra a trajetória da música, além de introduzir questões essenciais de gênero.

MC Carol do Funk

Além de Catra, nomes como Ludmilla, Kondzilla, Valesca Popozuda, MC Rebecca, Tropkillaz, MC Carol, MC Guimê, DJ Renan da Penha, Bonde do Tigrão, entre outros, estão presentes com depoimentos que narram a construção do Funk no País.

Catra presente no Doc, onde concedeu sua última entrevista

‘FUNK. DOC: POPULAR & PROIBIDO’ é uma coprodução com a Gullane e Buriti Filmes com lançamento exclusivo na plataforma de streaming e no canal HBO. A série documental conta com recursos da Condecine — Artigo 39.