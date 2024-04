Documentário “O chamado do cacique: herança, terra e futuro” celebra a jornada do cacique Raoni

O Documentário “O chamado do cacique: herança, terra e futuro” foi lançado nesta terça-feira (23) durante um evento na Caixa Cultural Brasília, na capital federal. Produção celebra a jornada do cacique Raoni na luta pela defesa dos direitos humanos.



O filme foi gravado durante a reunião organizada em julho do ano passado pelo cacique Raoni Metuktire, chefe da etnia Kayapó, que uniu povos indígenas na aldeia Piaraçú, no Mato Grosso, em prol do futuro do planeta. “Durante os cinco dias que passamos em Piaraçu – num evento com mais de 800 indígenas, que nem o calor de 46 graus conseguiu atrapalhar – pude sentir a força da ancestralidade. Ficou clara a relação íntima que os povos originários mantêm com seus territórios, o que explica porque eles são tão essenciais para que o país e o mundo se adaptem às mudanças climáticas”, diz Lucas Ramos, coordenador do Amazoniar no IPAM e diretor do documentário.

Produção tem direção de Lucas Ramos, coordenador do Amazoniar no IPAM

Créditos: Divulgação



O documentário destaca a oportunidade de diálogo entre os povos indígenas e não indígenas, com histórias pessoais que revelam a importância dos povos originários e trata das ameaças aos seus direitos e cultura. Além disso, aborda a transição para uma nova geração de líderes e o surgimento de lideranças das mulheres indígenas. No evento de lançamento, serão exibidas outras produções audiovisuais de artistas indígenas: “Artesanato” (Are Yudja), “Memórias nas coisas do vovô” (Matsi Waura Txucarramãe, Kokokaroti Txukahamãe Metuktire, Kaiani Trumai) e “Menire djapej: o trabalho das mulheres” (Kokokaroti Txukahamãe Metuktire, Nhakmo Kayapó, Nhakpryky Metuktire, Bepunu Kayapó).

Confira o trailer do minidocumentário aqui.