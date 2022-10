Documentário Exu e o Universo desconstrói preconceitos sobre as culturas e religiões de matrizes africanas

Dirigido por Thiago Zanato, a produção é assinada por Druzina Content, Livres Filmes e Thiago Zanato

Produzido ao longo de 5 anos, o filme Exu e o Universo dá voz ao Prof. King, um carismático professor nigeriano que imigrou para o Brasil nos anos 80, e se tornou um proeminente intelectual e estudioso.

Há 30 anos, ele luta para mudar a percepção da cultura e religião africana no Brasil e no mundo. King abriu um centro cultural e escreveu vários livros, mas o seu projeto mais importante ainda não foi concluído: um dicionário Iorubá no qual ele trabalha há quase 20 anos, no qual as palavras sagradas Iorubá são devidamente traduzidas e seu real significado é revelado – como por exemplo a palavra “Èṣù”.

“Exu é uma palavra de apenas 3 letras, que carrega uma história fascinante e mal conhecida. A gente tem que respeitar essa história e concertar ela”, explica Thiago Zanato, diretor do documentário, que já pesquisava sobre religiões antes de realizar o documentário, e conheceu o Prof King por intermédio de Marco Antônio Ferreira, que assina a direção de fotografia do filme.

“Eu fazia uma pesquisa cinematográfica sobre retratos de religiões como forma de resistência, contra processos opressores, colonialistas e capitalistas, que não dão espaço a outras religiões continuarem existindo. Quando conheci o Prof King entendi que a visão de mundo dele era bem particular e interessante, e bastante diferente da visão ocidental”, complementa Zanato.

O professor já era bem familiarizado com o Brasil, pois morou, e realizou mestrado e doutorado, ambos em sociologia, na USP nos ano de 1990.



“Fiquei fascinado e curioso com o que ele tinha para falar. E ele gostou de mim, porque também tenho essa abertura para entender sobre os temas. O filme chama Exu e o Universo, uma visão do universo a partir do pontos de vista da cultura Ioruba e do Prof King”, detalha o diretor.

O nigeriano Bàbálórìsà Adesiná Síkírù Sàlámì, mais conhecido como Prof. King, está no centro do documentário Exu e o Universo, de Thiago Zanato, que terá sua première mundial na próxima sexta (14/10), às 17h, Estação Net Gávea, como parte da programação do Festival do Rio, em sessão apenas para convidados.