Dobre seu resultado de perda de peso com jejum intermitente combinado ao treino de alta intensidade

Estudo mostra que esta técnica é mais eficiente, mas cardiologista alerta para a necessidade de acompanhamento

O treino que associa alta intensidade em um curto período de tempo (HIIT), quando associado a dieta que prevê o jejum intermitente, pode resultar no dobro da perda de peso

Um estudo realizado por cientistas da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia avaliou 131 mulheres com excesso de peso e idades entre 19 e 45 anos. Um quarto delas fez jejum intermitente de 10 horas, outras um quarto fizeram treinos de HIIT, e o restante foi convidado a fazer as duas coisas juntas.

Nutricionista Fernanda Petersen

Um outro grupo de controle, com 33 mulheres, continuou sua dieta habitual e atividades físicas. Os quatro grupos fizeram mudanças na rotina por sete semanas. As participantes que fizeram os dois juntos (jejum e HIIT) conseguiram eliminar o dobro de peso, perdendo em média cerca de 3,6 quilos em comparação com o grupo de controle.

Cuidado

O cardiologista chefe da Clínica PrimeCor, Francisco Pupo, em Curitiba, diz que a pesquisa é interessante para avaliar o propósito, mas que é preciso ter cuidado com a combinação de jejum e treino de alta intensidade, sem acompanhamento.

“Este tipo de treino acelera muito os batimentos cardíacos e para uma pessoa sedentária, por exemplo, é fundamental a realização de um check up cardiológico antes de iniciar o programa físico. Além disso, a combinação do HITT com o jejum, para ser iniciado, deve haver uma avaliação do quadro de saúde da pessoa para evitar qualquer risco cardiovascular ou de hipoglicemia”, alerta.

Treino HIIT

O cardiologista reforça que o treino deve ser conduzido por um profissional de educação física, que acompanhará a evolução gradativa da intensidade, assim como um nutricionista ou endocrinologista orientar o jejum. “O jejum intermitente precisa ser orientado. Não é só parar de comer, existe todo um planejamento e acompanhamento”, reforça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dicas para o jejum intermitente

O jejum intermitente é um estilo de vida no qual não há ingestão de alimentos sólidos em um período que pode variar entre 10 e 24 horas consecutivas de forma programada. Após este tempo volta-se à alimentação habitual, de preferência baseada em alimentos com baixo teor de açúcares e gorduras.

A nutricionista Fernanda Petersen, diz que é possível praticar jejum intermitente em uma rotina intensa de exercícios. “O jejum no período antes de dormir é o que mais dá resultado. Para isso é importante integrar estratégias que visem um cronograma no qual a alimentação seja suspensa por volta das 19h e também quebrar o jejum posteriormente com alimentos adequados e que farão toda a diferença no plano de perda de peso”, informa.

Cardiologista Francisco Pupo

Ela relata que a melhor opção para quebrar o jejum são refeições completas, que contenham alimentos ricos em proteína, com gorduras boas, um carboidrato complexo e fibras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Orientamos ao paciente a monitorar o processo. Perceber o aumento da energia, o ânimo, a motivação, se a qualidade do sono melhorou e, principalmente, se o controle da fome está melhor”, enumera.

Hiit precisa de acompanhamento

O Treino Hiit, também conhecido no Brasil como Treino Intervalado de Alta Intensidade ou treino cardio, é um tipo de treino usado para condicionamento físico no qual o praticante faz exercícios intervalados de alta e baixa intensidade.

“Sendo uma série de exercícios de alta intensidade, para os resultados serem expressivos, precisa ser feito desta forma. Simplesmente alternar uma caminhada com corridas, não é necessariamente um Hiit. Isso seria apenas um treino intervalo, mas não de alta intensidade”, explica o profissional de educação física Octávio Battistelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como o cardiologista, ele reitera que para alcançar um treino de alta intensidade é importante verificar a condição física de quem deseja praticar. “Nem todos podem sair praticando sem antes uma avaliação”, afirma. Além disso, é preciso uma progressão na rotina de atividades, para evolução do condicionamento físico.

Técnica dá resultados de perda de peso mais rápido quando combinadas

Combinação ajudou a reduzir o diabetes

Outro ponto de destaque do estudo apontou que as mulheres praticantes de jejum somado aos exercícios de alta intensidade conseguiram ter um melhor controle de açúcar no sangue a longo prazo, se comparando com o grupo controle, refletindo uma contribuição na prevenção do diabetes tipo 2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, nenhuma diferença foi encontrada nos níveis de colesterol ou pressão arterial, entre os grupos que fizeram treinamentos de alta intensidade ou jejum intermitente.