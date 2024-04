Do vinil ao streaming’: uma jornada sonora pelas seis últimas décadas em novo podcast

Em uma emocionante parceria com a produtora Audioink, Daniel Setti transforma seu primeiro livro, “Do vinil ao streaming: 60 anos em 60 discos”, em uma série de podcasts que promete capturar a essência da música pop internacional ao longo das últimas seis décadas. Cada um dos seis episódios é dedicado a um álbum icônico, explorando sua importância e impacto cultural através de uma lista de dez motivos para revisitá-lo.

Descubra ‘60 anos em 60 discos’ no podcast que reimagina a história do pop internacional

A estreia desse podcast não é apenas uma celebração dos grandes hits, mas uma imersão detalhada na evolução dos estilos musicais e na própria indústria. Desde os clássicos em vinil até as mais recentes ofertas de streaming, Setti guia os ouvintes por uma viagem auditiva que reconta a história de 60 álbuns fundamentais.

“Foi um processo prazeroso e intenso adaptar e reorganizar o conteúdo do livro para o formato de podcast,” compartilha Setti. Com a liberdade que o áudio proporciona, o autor e apresentador aprofunda-se em histórias e reflexões que não foram exploradas na versão impressa. Cada episódio é uma oportunidade de descobrir ou redescobrir as obras que definiram gerações, contadas por alguém que vive e respira música há três décadas.

A Audioink é uma produtora de áudio especializada em trilha sonora, sound design e conteúdos culturais, fundada em 2017 por Anna Di Giacomo, Filipe Derado e Paula Zakia. Com trajetórias profissionais de mais de 20 anos na publicidade criando para grandes marcas, os três sócios se conectaram na paixão pela música e no desejo de impactar as pessoas através da experiência sonora do entretenimento.

Além de campanhas publicitárias, produziram o som de alguns longas-metragens, como os premiados Carvão e Pedágio, dirigidos por Carolina Markowicz, além de séries e documentários.

Com uma abordagem que transcende a mera nostalgia, o podcast “Do vinil ao streaming” é um convite à reflexão sobre como a música pop não apenas reflete, mas também molda a sociedade. Desde os movimentos sociais e políticos até as mudanças na tecnologia de produção musical, Setti e a Audioink exploram como cada década trouxe novas formas de expressão musical e, com isso, novas maneiras de entender o mundo.

Com episódios já disponíveis para streaming, a série promete ser um marco para aficionados da música e novatos no mundo dos podcasts, provando mais uma vez que a boa música nunca envelhece; apenas evolui.