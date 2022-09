Do The Voice Kids Brasil para o mundo: HBOMax confirma gravações da série “Use sua voz”, protagonizada pelo girl group brasileiro BFF Girls

Além das ex-realities, produção infantojuvenil conta também com atores veteranos como Sérgio Loroza, Robson Nunes e Yasmin Yassine e tem previsão de estreia para 2023

As BFF Girls prometeram novidades e vêm muitas por aí. O girl group brasileiro formado por ex-integrantes da primeira e segunda temporada do The Voice Kids Brasil, poderá mostrar outro talento para os fãs de todo país e do mundo. Isso será possível porque a HBO Max confirmou o início das gravações de ‘USE SUA VOZ’, uma produção original do Cartoon Network para a plataforma de streaming, em parceria com a produtora Floresta. Com Bia Torres, Laura Castro e Giulia Nassa no trio de protagonistas, a nova série infantojuvenil em formato live-action vai mostrar as melhores amigas estremecidas depois de um turbulento ano no Colégio Use Sua Voz, enquanto se preparam para o aguardado show de talentos.

Com direção de Adolpho Knauth e produção executiva de Roberta Guzzon Godinho, o elenco conta com nomes familiares como os veteranos Robson Nunes, Sérgio Loroza, Fafy Siqueira, Marianna Armellini, Flávia Garrafa e Mateus Ribeiro, no núcleo de professores e funcionários do colégio, e os jovens Marcella Bartholo, Maya Aniceto, Maíra Aniceto, Victor Ferreira, Bruno Alcantara, Nikolas Lee, Faiska Alves e Micaela Dias como amigos, interesses românticos e antagonistas das BFF Girls na história. A apresentadora do Vênus Podcast, Yasmin Assine, empresta a sua voz para Greyce, a Inteligência Artificial da Cabine do Futuro.

Nessa primeira temporada, vamos acompanhar todos os acontecimentos após o colégio sofrer um apagão no último dia de aula, justo quando aconteceriam as tão esperadas audições finais do Núcleo Musical. Os alunos suspeitam que o sabotador esteja entre eles, e então iniciam uma investigação com ajuda da Cabine do Futuro. Bia, Giulia e Laura revisitam confidências do passado e entendem por que romperam a amizade. Agora, munidos de conhecimento e mais sabedoria, os alunos estão prontos para soltarem suas vozes em uma apresentação histórica.

Mas, antes do lançamento da nova série de ficção, a HBO Max estreia o especial documental chamado BFF GIRLS: NOSSA VOZ, que vai mostrar a rotina das amigas e donas das vozes por trás de sucessos como Fica, Saudade de Você e Promete, enquanto elas conciliam família, redes sociais e a agenda de popstars. Atualmente, o grupo é composto pela goiana Bia Torres, 17, e as paulistas Giulia Nassa e Laura Castro, 19. Elas juntas somam mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e possuem 2,32 milhões de inscritos no canal oficial do grupo no YouTube e mais de 58 mil ouvintes mensais no Spotify. O mais novo fenômeno teen do país conta com um DVD gravado e interpretam músicas que falam sobre empoderamento feminino, amizade, diversidade e amor.