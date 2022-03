História da Bossa Nova e legado de João Gilberto são revisitados na série “Do Som à Arte”

Roberto Menescal, Wanda Sá e João Donato são alguns dos grandes nomes da música brasileira ouvidos pela série, que também conversou com pesquisadores do gênero musical

Um dos movimentos musicais mais influentes da história, responsável por popularizar a música brasileira no mundo, a Bossa Nova ganha uma série à altura de sua importância. Em “Do Som À Arte”, que estreia dia 14 de abril, com exclusividade no canal Music Box Brazil, a história e o legado do gênero musical são resgatados através de entrevistas e depoimentos de artistas e pesquisadores cujas histórias se entrelaçam e confundem com a constante evolução do ritmo.

“Do Som À Arte” estreia dia 14 de abril (Foto: Divulgação)

Com questionamentos estruturais e perguntas individuais, que exploram as particularidades da relação entre os entrevistados e a música, a série conversou com grandes nomes da música brasileira, como Roberto Menescal, Victor Biglione, Wanda Sá, Jaques e Paula Morelenbaum, Marcos Valle, Juliana Caymmi, Bernardo Lobo, Vanessa da Mata, Rubel, Claudette Soares, Alaíde Costa, entre outros. A série conversou ainda com diversos artistas brasileiros residentes nos EUA e Europa, e foi também Japão, que possui uma grande comunidade de músicos japoneses apaixonados pela Bossa Nova.

Reconhecida como Patrimônio da Sociedade, a Bossa Nova surgiu na batida do violão de João Gilberto, que completaria 90 anos em 2021, e desde então influenciou toda a música brasileira e diversos gêneros musicais mundo a fora, constituindo assim uma linhagem de artistas e entusiastas que seguem absorvendo, reinterpretando e adaptando seu legado.

Ancestralidade trabalhada em obra (Foto: Divulgação)

Esses laços de ancestralidade estão presentes na música de abertura da série, composta por Sofia Gilberto, filha de João Marcelo Gilberto e neta de João e Astrud Gilberto, e cuja letra empresta a clareza do olhar infantil para sintetizar a atemporal filosofia bossanoviana: “Meu lema é ser de Ipanema/ Sempre com o tema de Arte e Amor/ com a graça do mundo inteirinho cheinho de cor”. A mesma linguagem dinâmica e espontânea do tema norteia a narrativa da série, que apresenta a genealogia da Bossa Nova e seu impacto na vida cultural e na nova geração de músicos brasileiros. Uma verdadeira celebração do legado de João Gilberto, Astrud Gilberto e da Bossa Nova como Bem Imaterial Cultural da Sociedade.

Neta de João e Astrud Gilberto (Foto: Divulgação)

“A série é um excelente ponto de partida para conhecer a Bossa Nova e o enorme legado de João Gilberto. Já estamos planejamento uma segunda temporada, onde iremos os Estados Unidos para estar com Astrud Gilberto (esposa de João Gilberto e uma das principais conexões entre a Bossa Nova e o mundo) e João Marcelo Gilberto que possui um estúdio musical em Nova Jersey. E Também para Portugal, onde Bernardo Lobo reúne diversos artistas para celebrar a música brasileira”, afirmou Ulrich Malohlava, diretor da série.

