Do Brasil ao mundo: Nelson e Anne Wilians destacam protagonismo jurídico e social em painel da Forbes em Cannes

No último domingo (18), os brasileiros Nelson Wilians e Anne Wilians foram destaque em um dos painéis internacionais promovidos pela Forbes França, em colaboração com a Hith, empresa global voltada a negócios de influência.

A presença do casal no evento simboliza mais do que uma conquista pessoal — representa o reconhecimento da crescente relevância de lideranças brasileiras em pautas de impacto global.

Um Brasil que inspira

Nelson e Anne foram convidados como representantes da advocacia empresarial latino-americana e compartilharam vivências à frente do NWADV — o maior escritório do segmento na América Latina — e do Instituto Nelson Wilians, que atua na promoção da cidadania, da equidade e da educação jurídica.

Durante o painel, Nelson abordou a nova responsabilidade das empresas no cenário atual: “Hoje, reputação vai muito além de competência técnica. É preciso propósito, transparência e impacto social real. Essa é a exigência do mundo contemporâneo”, afirmou.

Anne, por sua vez, destacou a urgência de aproximar o setor privado de causas sociais. “Falar sobre influência é também assumir a responsabilidade de usá-la a serviço da transformação. A liderança do futuro será medida pelo impacto positivo que gera nas comunidades e na vida das pessoas”, disse.

Cannes como palco de conexão global

O painel, realizado em meio ao prestigiado Festival de Cannes, tornou-se um ponto de convergência entre inovação, cultura e responsabilidade social. Mais do que uma vitrine para celebridades e marcas, o evento se firmou como espaço estratégico para debater os rumos do branding consciente e da liderança com propósito.

A curadoria do evento destacou a escolha dos brasileiros como uma representação clara da nova geração de líderes globais. “Nelson e Anne trazem uma combinação rara: excelência técnica, sensibilidade social e visão internacional. São nomes que inspiram e provocam mudanças concretas”, afirmou um dos organizadores.

Presença internacional em expansão

Além da advocacia, o casal vem ampliando sua atuação no cenário internacional por meio de parcerias institucionais, projetos de impacto e participação ativa em debates sobre governança, equidade de gênero e futuro do direito.

A participação no painel da Forbes França marca um novo capítulo nesse movimento de internacionalização — e reafirma o papel de Nelson e Anne Wilians como vozes brasileiras de referência em temas que moldam o futuro dos negócios e da sociedade.