DJ Isa faz sucesso nas redes sociais e lança nova música “Vida Bandida”

A artista carioca acumula mais de 125 mil seguidores ao todo em suas mídias e divide a rotina dos palcos, momentos com a esposa e brincadeiras com os fãs

Sucesso nas redes sociais e nos palcos, a carioca de 20 anos DJ Isa acumula mais de 90 mil seguidores no Instagram e mais de 35 mil no YouTube. Atualmente, a também cantora e compositora mora em Recife, em Pernambuco.

Musa do Instagram, Isa exibe sua boa forma e momentos nos palcos

No YouTube, Isa compartilha vídeos engraçados, vlogs, trolagens e os seus lançamentos musicais. Com postagens alcançando até 40 mil visualizações, seus fãs se divertem com situações em que a DJ interage com sua esposa, que conheceu na Mansão Maromba, conhecida como “A Pitbull”, além de desafios e brincadeiras com amigos.

Sobre sua companheira, a artista declara: “Nos conhecemos na Mansão Maromba. Desde a primeira vez que ficamos já me apaixonei e hoje somos casadas”.

Sua carreira começou quando era mais jovem. “Quando eu era mais nova via uns artistas em palcos até eu falar ‘caraca maneiro’, me interessei. Até eu iniciar um projeto com o DJ JV22, quando fizemos uma música que viralizou”.

A cantora faz sucesso no YouTube compartilhando brincadeiras com sua esposa

Focada nos ritmos funk e trap, a cantora acaba de lançar a música “Vida Bandida”, em parceria com Mc Novin na Voz e DJ JV22, com videoclipe já disponível no seu canal do YouTube, que já soma mais de 2 mil visualizações em uma hora e meia de estréia, nesta sexta-feira (12).

Musa do Instagram, Isa posta fotos de seus shows, momentos com sua esposa, praticando o seu hobby, surfar, e exibe sua boa forma.

Nas horas vagas, a artistas gosta de surfar

A DJ finaliza falando sobre o que espera para o futuro: “Meus planos para o futuro é ter uma boa carreira nacional e internacional, conquistar as minhas metas e dar oportunidades para aqueles que almejam estar em cima dos palcos”.

Para assistir ao videoclipe de “Vida Bandida”, clique aqui.