DJ Camila Brunetta é presença confirmada no Lollapallooza 2023 que acontecerá do dia 24 a 26 de março, em Interlagos, São Paulo. Com mais de seis milhões de reproduções no Spotify e mais de meio milhão de visualizações no Youtube, ela chega ao festival como uma das sensações do momento.

Essa será a segunda vez da loira em grandes palcos. A promessa é de muita animação para o público do Lolla (Foto: Divulgação/ Felipe Archer)

A expectativa da artista é alta para tocar num dos eventos mais importantes do país. “É a segunda vez que piso em um palco de festival, mas a notícia do Lolla bateu diferente. Já fui em alguns Lolla’s e sempre sonhei em me apresentar ali. Na época, me parecia uma coisa impossível. Chorei quando soube que tocaria lá, mas não contei para ninguém, e esperei divulgarem o line-up para ter certeza que eu não estava delirando. É o início da realização dos meus sonhos. Pretendo entregar a minha maior e melhor apresentação até o momento. Já estamos com várias ideias. Vai ser incrível!”, comentou.

A carioca é dona do remix “Várias Queixas”, do trio Gilsons, um dos hits de 2020 (Foto: Divulgação/ Felipe Archer)

Há uma década no mercado musical, a jovem é a dona do remix “Várias Queixas”, do trio Gilsons, que se tornou um dos singles mais ouvidos em 2020. Ainda no último ano, lançou autorais como “Hacer Maldade” e “Vai Sentar”. Sua mais recente obra lançada é “Nesse Piquezin”.