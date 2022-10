Diversidade e Inclusão são temas cada vez mais pautados pelas empresas no Brasil

Levantamento aponta que 42% das empresas consideram que há pouca ou nenhuma diversidade de gênero nos cargos de gestão de sua organização

As empresas brasileiras têm se mostrado atentas às questões ligadas à diversidade e inclusão, com oportunidades para todos, independente do gênero, etnia ou até mesmo orientação sexual. São pontos delicados e sensíveis, mas que estão se tornando cada vez mais comuns. É de extrema importância que o mundo corporativo se prepare para receber essas questões. Não basta apenas dizer que apoia a causa, é necessário gerar conversas, debates e incentivar os profissionais a cargos de liderança e gestão.

Para o Head de Mineração, Infraestrutura e Fundiário, do escritório Lima ≡ Feigelson Advogados, Bernardo Souza, felizmente, muitas empresas têm despertado para a importância da diversidade em seus quadros de funcionários em todos os níveis de atuação. “Nossa sociedade está em constante transformação e o respeito aos grupos minoritários mais do que uma exigência social é uma exigência do mercado. Desde a sua criação a representatividade e a diversidade são valores fundamentais dentro da cultura do Lima Feigelson. Dentro da nossa proposta disruptiva de um mercado tão tradicional quanto o mercado jurídico, ser um escritório com alto índice de diversidade é fator indispensável”.



Denis Brum Marques, Head de Tech Litigation do Lima Feigelson

Segundo o levantamento realizado no final de 2021 pela Robert Walters, 42% das empresas pesquisadas consideram que há pouca ou nenhuma diversidade de gênero nos cargos de gestão de sua organização. 20% e 27% chegaram à conclusão que seus superiores preferem promover os homens ao invés de mulheres para cargos de gestão.

“Acreditamos que a diversidade e a inclusão são muito importantes, para que todos possam atingir o seu potencial, que as pessoas possam ser quem elas são e sejam respeitadas por isso. Sendo assim, no escritório, acolhemos todos os tipos de pessoas, elas serão julgadas sempre pelo seu talento e seu desempenho, assim não temos limitações em atrair pessoas e consequentemente atingir nossos objetivos”. Afirma Denis Brum Marques, Head de Tech Litigation do Lima Feigelson.



Bernardo Souza

Essa é uma pauta importante e que proporciona uma influência positiva para as empresas, principalmente quando se refere a posições de destaque, como uma liderança. As empresas precisam estar prontas para receber a diversidade. “É inegável que existem subjetividades inerentes a determinados grupos de indivíduos. Por isso, ter pessoas em cargos de liderança que conheçam essas subjetividades e que representem seus grupos identitários tem o potencial de propiciar um melhor acolhimento e inclusão das pessoas. Além disso, essa identificação serve como inspiração para que os indivíduos busquem objetivos dentro de suas carreiras. É preciso que as empresas se dediquem a proporcionar o acolhimento das pessoas. No Lima Feigelson fazemos isso, principalmente, por meio do nosso comitê de diversidade. Nele há um fórum aberto para tratar das demandas que possam vir a surgir em razão das subjetividades de cada grupo identitário”. Esclarece o advogado Bernardo Souza.