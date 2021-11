“Dirigir Daniela Albuquerque foi uma das melhores experiências que tive”, afirma diretor Osnei de Lima

Daniela vai fazer o papel de uma judia no filme “Barão Hirsch – O judeu de quatro irmãos”

Após trabalhos sensacionais em programas da televisão brasileira, Daniela Albuquerque passa agora para um novo desafio. Ela começou as filmagens do filme “Barão Hirsch – O judeu de quatro irmãos”, em que vai interpretar uma judia. O diretor do longa, Osnei de Lima, teceu vários elogios a atriz e disse que trabalhar com ela foi uma das melhores experiências que ele teve com artistas renomados.

Daniela Albuquerque, uma das grandes revelações da TV

O roteiro final do filme que conta a história de um filantropo na Europa, foi feito em 2016 por Osnei Lima. Por conta da pandemia de Covid-19, as gravações atrasaram um pouco, mas ele já tinha reservado o papel Hadassa para Daniela. Tudo mudou após o diretor conhecer a atriz. Entregue à produção e a história, a apresentadora acabou ganhando outro papel, no elenco central do filme.

Enquanto as filmagens não são finalizadas, Osnei não conta muito sobre o papel de Daniela, mas ele revelou que a atriz fará um judia. Sobre trabalhar com Albuquerque, o diretor mostrou que tem apenas elogios. “Ela atuou muito bem e tem um caráter artístico muito forte, além de muita desenvoltura. Ela entrou no personagem facilmente, é muito bom trabalhar com ela”.

O diretor contou que houve participação de algumas pessoas inexperientes do ramo do cinema e disse que se surpreendeu ao ver quão bem Daniela tratou todos, contracenando como se estivesse ao lado de grandes atores. “Isso é fundamental para carreira do artista, Daniela se expresso como eu jamais esperaria, me trouxe uma outra impressão daquela grande apresentadora. Ela tem um talento insuperável e é uma pessoa doce e carismática”.

Enquanto as pessoas estão acostumadas a ver artistas que preferem não trocar muitas ideias, a presença de Albuquerque parece ter mudado a opinião de todos. “Eu confesso que foi uma das melhores experiência que eu tive com artistas”, concluiu Osnei.