Diretora do MasterChef Brasil esteve em Lisboa para falar sobre o sucesso da edição brasileira

Marisa Mestiço viajou até a capital portuguesa e encontrou representantes do MasterChef da Europa, América Latina e Ásia.

A 10ª temporada de MasterChef Brasil estreia na Band na próxima terça-feira (2) e na última terça-feira (25) aconteceu a coletiva de imprensa do maior reality gastronômico do mundo. A principal novidade dessa temporada é a participação do novo jurado, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, que se juntará aos chefs Helena Rizzo e Erick Jacquin na missão de escolher o melhor cozinheiro amador do país.

Marisa Mestiço ao lado de Ana Paula Padrão durante a coletiva de imprensa da 10ª temporada de MasterChef Brasil. Créditos: YouTube

Durante a coletiva de imprensa, a editora da Orbi, Angela Corrêa, fez uma pergunta para a Diretora do MasterChef Brasil, Marisa Mestiço. “Eu soube que você esteve recentemente em Portugal para falar sobre MasterChef. Queria que você contasse como foi esse encontro e o que você aprendeu com as outras edições, como é nos outros países, o que tem de interessante, o que você pode dividir com a gente?”, questionou a jornalista.

A editora da Orbi, Angela Corrêa, fez uma pergunta para a Diretora do MasterChef Brasil durante a coletiva de imprensa da competição gastronômica. Créditos: YouTube

Marisa Mestiço falou que a pergunta era legal e a respondeu. “A gente tá gravando nesse momento e eu dei uma fugidinha ali para Lisboa, para representar o MasterChef Brasil junto com Bruno Guerra, a convite da Nani Endemol, que está aqui em algum lugar. Foi uma experiência muito boa, muito legal. Primeiro porque nós fomos para falar do nosso case de sucesso e como o Jacquin bem endossou e a Ana, são 10 anos de história, né? Então, foi muito interessante a gente ter um protagonismo, lá tinham diversos países da Europa, alguns da América Latina e algumas participações da Ásia e todos pararam para ouvir sobre o que a gente tava fazendo aqui. Então, foi muito prestigioso falar sobre como a gente tá trabalhando e foi muito interessante a gente trocar as experiências de MasterChefs pelo mundo. Eu voltei, fui fazer uma maratona literalmente, eu saí na terça-feira, cheguei lá na quarta… quarta, quinta e sexta, voltei domingo e ontem a gente gravou e vamo que vamo, ainda não tive tempo de sentar e conversas com núcleos criativos do meu lado Band e Endemol, mas esse é meu próximo passo. Mas o que eu acho que ficou mais impactante para nós representantes do Brasil é entender que nós todos temos os mesmos problemas e pensamos o futuro da mesma forma. Então, isso me coloca em um lugar de pensar que o MasterChef Brasil tá super conectado com o futuro e com essa entrega dessa super qualidade que a gente faz no programa. O Brasil… o MasterChef Brasil é destaque em países com diferenças culturais muito grandes. Eu acho que isso é um prestígio para nossa cultura, um prestígio para o nosso trabalho e principalmente, eu acho que é devolução para quem curte o nosso programa. Nós estamos no lugar certo, essa é a principal sensação que eu tive.”, contou a Diretora do MasterChef Brasil.