Diretor Geral de Comercialização da Band avalia sucesso 10ª temporada de MasterChef Brasil: “15 marcas diz tudo”

Na última terça-feira (25) aconteceu a coletiva de imprensa da 10ª temporada de MasterChef Brasil, a nova edição do programa gastronômico estreia na Band na próxima terça-feira (2). A maior novidade dessa temporada é a participação do novo jurado, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, que se juntará aos chefs Helena Rizzo e Erick Jacquin na missão de escolher o melhor cozinheiro amador do país.

A 10ª temporada de MasterChef Brasil estreia na Band na próxima terça-feira (2). Créditos: Renato Pizzutto/Band

Durante a coletiva de imprensa, o Diretor Geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Cris Moreira, fez um depoimento sobre o sucesso comercial do MasterChef Brasil. “Bem, 15 marcas diz tudo, um conteúdo extremamente inovador, um conteúdo que se reinventa há dez temporadas. Um conteúdo moderno e atualizado que é preparado para TV aberta numa única plataforma, mas é distribuído várias plataformas com a sua linguagem, que traz o comprometimento e busca cada vez mais ser flexível para anunciantes participarem, compromete o time comercial de todas as marcas que estão aqui presentes. E vocês vão perceber ao longo dessa temporada como um todo, a gente se apaixona por MasterChef e a gente vive MasterChef. Aqui tem alguns ex-participantes que não me deixam mentir. E posso dizer para vocês o seguinte, o recorde absoluto de faturamento esse ano só será menor do que a 11ª temporada”.

Durante a coletiva de imprensa do programa, Cris Moreira fez um depoimento sobre o sucesso comercial da atração. Créditos: YouTube

A 10ª temporada de MasterChef Brasil contará com os seguintes anunciantes: Pão de Açúcar (cota mercado); Cacau Show, Eisenbahn, Royal Prestige e Seara (cotas master); Brastemp (top de 5 segundos); Barilla, Bem Brasil, Café L’or, Mitsubishi e Salsaretti (cotas chef); Piracanjuba e Zero-Cal (cotas de participação); Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español e Seguro Youse (cotas de patrocínio local São Paulo).