Diretor da Eurosports, Diego Abib é nomeado embaixador dos EUA para causas humanitárias

O empresário brasileiro foi diplomado para representar os Estados Unidos da América para causas humanitárias, justamente, por sua trajetória com ações sociais pelo mundo

O empresário brasileiro, Diego Abib, diretor da Eurosports, fabricante de Materiais Esportivos, foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na ADMIR (American Diplomatic Mission of International Relations), organização diplomática e de assistência humanitária, com o intuito de fornecer apoio às comunidades carentes e jovens em situação de vulnerabilidade por todo o mundo.

Diego, que é formado em Comércio Exterior, recebeu a documentação e a medalha da ADMIR no mês de dezembro, em Curitiba (PR), pelas mãos do presidente Dr. Fernando Navarro e do vice-presidente, Eduardo Padilha.

Ele comentou que entre os motivos para a diplomação é o seu histórico humanitário.

“A ADMIR é reconhecida por todas as embaixadas e diplomacias do mundo inteiro e a nomeação tem relação direta com a trajetória que fiz, sempre apoiando a Fundação Cafu, quando existia; além do auxílio ao Instituto Neymar e à fundação Edmilson. Ainda enviei bolas para África e doações para instituições de caridade. Sobretudo, minha experiência internacional, também, foi preponderante, já que, além da minha formação, morei na Inglaterra por dois anos, e falo inglês e espanhol fluentemente”, afirma o novo embaixador.

Além disso, Diego ressaltou a fundamentalidade diplomática deste cargo que tem função essencial, também, para o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você ter um embaixador americano, mas que é brasileiro, é de importância significativa, inclusive, para o Brasil. Nosso papel é desenvolver trabalhos sociais pelo mundo em nome dos Estados Unidos e do Brasil. E, isso só reforça a responsabilidade de continuar assumindo um compromisso de ajudar o terceiro setor, já que é algo que eu já carrego comigo e com a minha empresa, é da nossa natureza. Esse título, agora, veio para trazer mais responsabilidade, uma vez que é essencial para o relacionamento inter países, como para aquelas nações em guerra, ou em fome, e países que precisam de diplomacia. Estou muito feliz e, também, sei da responsabilidade que esse cargo traz.”, finalizou Diego Abib.