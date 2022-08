Dira Paes é indicada a melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Entrevista concedida pela atriz vai ao ar no Cinejornal do CAnal Brasil, na próxima terça, dia 9, véspera da premiação

A atriz Dira Paes é a entrevistada do Cinejornal do Canal Brasil, na próxima terça, dia 9 de agosto, às 21h45. Entre os assuntos abordados, está a indicação da artista para o 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro por seu papel no longa “Veneza”, de Miguel Falabella.

Dira Paes foi indicada é indicada a melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Dira concorre na categoria de “Melhor Atriz” e a cerimônia de premiação será no dia 10, às 20h45, com transmissão ao vivo do Canal Brasil e sinal aberto para não assinantes no GloboPlay.

Dira Paes e Carmen Maura em “Veneza” / Foto: Divulgação.

“Estou muito honrada de estar ao lado dessas mulheres maravilhosas, inspiradoras, faróis, pessoas que apontam caminhos. Já estou me sentindo muito premiada, porque só ser finalista já é maravilhoso”, disse a entrevistada.

Dira fala ainda do sucesso de sua personagem na novela “Pantanal”. “Para mim é emocionante, porque eu fui espectadora de Pantanal, eu fui fã do Marquinhos (Marcos Palmeira), do Almir (Sater), e hoje estou com eles em uma parceria que ganhamos de presente. E não somos só nós, somos vários, estamos curtindo fazer e acho que isso imprime na tela”, compartilhou Dira.