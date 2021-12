Empresário Diego Gil dá 3 dicas para melhorar a comunicação do seu negócios em 2022

Impulsionado pela pandemia, o cenário digital irá exigir um posicionamento para cada vez mais claro e afinado para entregar conteúdo e a imagem ideal aos potenciais clientes

Tal como o plano JK, que no meio do século XX propôs 50 anos de avanço em apenas 5 anos de projetos ambiciosos para o Brasil, o mercado digital avançou a passos largos devido a pandemia de Covid-19, que obrigou desde o pequeno ao médio empreendedor a adotar um posicionamento digital. Impulsionado por esse cenário, 2022 irá exigir ainda mais aperfeiçoamento no posicionamento dos negócios, haja vista que a economia vive uma recessão.

O administrador de empresas, empresário e mentor comportamental Diego Gil aponta que a falta de objetividade em montar uma estratégia digital, além de não atrair novos clientes, pode construir uma visão negativa do negócio. “É preciso compreender não apenas as especificidades do mercado, mas também o cliente e principalmente como a sua empresa acrescenta na vida dele”, aponta.

Entenda qual dor você resolve no mundo

A relação básica entre cliente e empresa é a necessidade, ou seja, o porquê determinado indivíduo busca os serviços ou os produtos. A partir disso, é a confiança quem determina qual negócio, dentre tantos, será a escolha desse indivíduo. “É um vínculo de troca. O nosso público não apenas cria expectativa em uma marca, como espera que ela traga a solução para seus problemas e alimente seus desejos. Por isso, entender qual dor você resolve no mundo afina o discurso e evita que você adote um posicionamento genérico, que não irá, de fato, atingir profundamente a vida de ninguém”, aponta.

Encontre sua singularidade no mercado

Não basta apenas entender a dor que a empresa tem no mundo, mas também qual a solução que ela apresenta. “O mecanismo de solução e entrega precisa ser único, pois é singularidade que irá mostrar ao cliente o porquê de fechar com o seu negócio e não com outro. Para encontrar a singularidade do seu serviço, você tem que fazer um cruzamento entre quem você é, e o que você tem de você tem de único e especial, bem como fazer uma busca cirurgia não só para entender o que o cliente deseja, mas para sanar a causa dos problemas”, diz.

Quantidade não é qualidade

Esqueça quantidade mínima de postagens diárias ou mesmo a obrigatoriedade de estar sempre nas redes. Segundo Diego Gil, é mais importante focar na mensagem do que na quantidade de conteúdo entregue. “É preciso adotar uma linha editorial que irá unir a parte técnica, a autoridade, a objetivação e por fim a conexão com o cliente. Para isso, vale lembrar, pessoal e profissional devem andar juntos, pois a máxima da internet é a transparência. É necessário ter coerência e ética com o que você é e o que você vende”, alerta.