Diego Abib, diretor da Euro Sports, fala como a parceria com Neymar tem ajudado jovens: “A bola permite conexões”

Para o empresário, o que é só uma brincadeira para alguns torna-se instrumento de ressocialização para outros



As ações sociais vêm sendo um dos maiores instrumentos para mudar a vida de pessoas carentes. Os trabalhos realizados por esses projetos podem alcançar um público maior quando são patrocinados por empresas privadas.

Uma pesquisa realizada pela Fundação Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo) em 2021, apontou que cerca de 9,1 milhões de jovens entre 0 a 14 anos vivem em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Desses, 4,6 milhões não tiveram nenhuma atividade escolar no segundo semestre de 2020.

“É extremamente importante uma empresa participar do terceiro setor. Contribuir com um projeto social de uma figura de relevância pública como o Neymar é ainda melhor”, afirma o empresário Diego Abib, diretor da fabricante de bolas Euro Sports.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) desenvolvido pelo craque da Seleção Brasileira foi inaugurando em 2014. Segundo dados do próprio Instituto, eles ajudam cerca de 10 mil jovens entre 7 e 17 anos. Os alunos realizam atividades físicas e também têm acesso à cultura e saúde. O espaço possui uma área de 8.400m² e está instalado em Praia Grande, litoral paulista, onde Neymar foi criado.

Além de ajudar os alunos de forma direta, o empresário também falou como a empresa procura contribuir indiretamente com os pais dos jovens que estão detidos. “Todas as nossas bolas são fabricadas por presos. Fazemos esse trabalho para buscar a ressocialização desses indivíduos. Os que produzem as nossas bolas recebem um salário e ainda tem sua pena diminuída. Além de uma brincadeira, a bola permite conexões entre as pessoas e ajuda a mudar a vida delas”, explica Diego Abid.

Fora a ajuda ao Instituto Neymar, a fabricante de bola também tem parcerias com outras personalidades como: Daniel Alves (ex-Barcelona), Neto (ex-Corinthians), Cafu e Edimilson, ambos ex-jogadores da Seleção Brasileira, entre outros.