Dia Nacional do Café: Setor fatura R$ 18 bi em 2023 e patesserie francesa revoluciona o mercado

Muito além de uma simples bebida, para muitos, café é um ritual. No Brasil, essa paixão pelo café se traduz em números impressionantes. Segundo a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo em parceria com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mais de 90% da população toma café em casa, ao acordar.

Frappuccino Especial

Esse hábito tão enraizado na cultura brasileira se reflete também no comércio. Em 2023, os brasileiros gastaram R$ 18,1 bilhões com café, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. O estado de São Paulo lidera o ranking de consumo, responsável por quase R$ 5 bilhões desse total, segundo dados do IPC Maps, especializado em potencial de consumo.

Affogato

Devido a essa relação especial entre o Brasil e o café, o dia 24 de maio foi consagrado como o Dia Nacional do Café, uma data que celebra essa bebida tão querida e versátil.

Hario V60

Em meio a essa paixão nacional, uma patisserie no estilo francês tem chamado a atenção dos amantes de café. Localizada em São Paulo, a Patisserie Douceur Française une a tradição francesa à cultura do café brasileiro, oferecendo uma experiência única. Seus cafés especiais, elaborados com grãos selecionados e técnicas refinadas, têm conquistado um público fiel, ávido por novidades e sabores diferenciados.

Prensa Francesa

A proprietária, Marie Dubois, trouxe da França não apenas as receitas, mas também o charme e a sofisticação que fazem da patisserie um local único. “Queremos oferecer uma experiência que vai além do café. Cada xícara é preparada com carinho e atenção aos detalhes, para que cada gole seja inesquecível”, afirma Marie.

No Dia Nacional do Café, a Patisserie Douceur Française prepara uma programação especial, com degustações e workshops sobre a arte de preparar um bom café. “É uma forma de celebrarmos essa bebida que é tão importante para a cultura brasileira e para o nosso negócio”, completa Marie.

Com um mercado em constante crescimento e consumidores cada vez mais exigentes, a Patisserie Douceur Française se destaca pela qualidade e inovação, mantendo viva a tradição francesa enquanto se adapta ao paladar brasileiro.

Neste Dia Nacional do Café, vale a pena conhecer e saborear as delícias dessa patisserie que tem conquistado corações e paladares, tornando o ritual do café ainda mais especial.

Confira bebidas diferentes para explorar na data:

1 – Prensa Francesa

A Prensa Francesa é um equipamento manual que extrai o café por infusão. Geralmente, utiliza-se moagem mais grossa e tem um resultado sensorial mais ácido e encorpado da bebida.

2 – Frappuccino Especial

Frappuccino é a junção de frappé (milkshake bem espesso) e cappuccino, café com espuma de leite. Em geral, consiste na mistura de café com leite e gelo. Já na Boulangerie Carioca, o Frappuccino Especial é feito com gelato.

3 – Hario V60

Criado pela marca japonesa Hario, o coador V60 recebeu este nome porque o ângulo do seu cone tem 60º. As ranhuras em espiral e saída centralizada facilitam a extração uniforme do café, produzindo uma bebida saborosa, que ressalta notas sensoriais e aromáticas do grão.

4 – Affogato

Termo italiano para “afogado”, esta é uma sobremesa feita com gelato de nata mergulhado (ou afogado) em café. Pode ser acrescida de biscoitos ou cobertura.