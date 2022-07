Dia do orgasmo: escritora hot compartilha passo a passo para alcançar o ápice

Dia 31 de julho, comemora-se o Dia Mundial do Orgasmo. Data celebrada para apimentar as relações e quebrar tabus

Mari Sales, autora de romances de entretenimento, entre eles eróticos, leva para a ficção histórias pra lá de picantes. Uma destas obras é Benjamin, primeiro volume da série Família Valentini, uma trama cheia de segredos que conta a história de paixão ardente entre o milionário Benjamin e a jovem Rayanne.

Na ficção, Ray é tomada pelo prazer e atinge o ápice com as carícias de Benjamim. Ao descrever em detalhes esta sensação, a autora mostra às leitoras como é possível aumentar a satisfação sexual. Por isso, Mari separou cinco passos a serem realizados durante este dia 31 – ou em qualquer dia do ano – para comemorar a data sem pudor.

Leia livros eróticos: uma boa história, como a de Benjamin, pode te ajudar a soltar a imaginação e aprimorar a criatividade. Os vídeos sensuais também cumprem esse papel. Não precisa ser um pornô, mas se você curtir esse estilo mais explícito, se joga!

Comece no chuveiro: não existe motivo para não se tocar. Explore todas as partes. Aproveite a espuma e deslize a mão. Perceba a reação que seu corpo apresenta em cada toque para identificar qual área lhe proporciona mais prazer.

Beba um vinho: esse pode ser tanto sozinha quanto acompanhada. Uma garrafa dividida a dois já é o bastante para se soltar e iniciar a pegação sem se preocupar com uma ressaca no dia seguinte.

Guie os movimentos: depois de ter passado o dia se excitando, chegou o momento! Agora que já sabe os pontos que ativam o orgasmo, guie sua companhia nessa jornada do prazer. Pode colocar em prática o que treinou sozinha e ampliar o repertório à vontade.

Saia do comum: uma dica para sair do senso comum é vendar os olhos. Sem a visão, o corpo se encarrega de potencializar o estímulo a cada toque. São sensações que podem provocar orgasmos mais intensos ou até mesmo múltiplos.