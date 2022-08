Dia do Estudante: Educadora Raquel Siufi fala sobre a importância do estudante na sociedade

Professora que já acertou o tema da redação do ENEM 11 vezes consecutivas fala sobre a data comemorada nesta quinta-feira, 11 de agosto

No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante no Brasil. A data, que visa celebrar a educação, um dos direitos básicos do cidadão, começou a ser comemorada em 1927, ano em que completou 100 anos da criação dos primeiros cursos superiores no país.

A professora Raquel Siufi, uma das mais importantes educadoras da nova geração, famosa por acertar 11 vezes consecutivas o tema da redação do ENEM, falou sobre a importância do Dia do Estudante.

“Essa data é tão valiosa porque é através dela que nós conscientizamos a todos sobre a importância dos estudantes e de valorizá-los. Essa valorização não pode ser postergada e esse reconhecimento é mais do que merecido. Já que são eles que, através do aprendizado, adquirirão noções importantes a serem utilizadas por toda a vida e, pouco a pouco, moldarão o futuro, deixando um legado às próximas gerações. Girando a roda do conhecimento, são eles os maiores impulsionadores do progresso.”, declarou ela.

Raquel ainda afirma: “O filósofo Epicteto disse que só a educação liberta, mas ela faz bem mais do que isso. Ela cresce dentro do peito, como um turbilhão de vontades, numa ânsia desenfreada pelo saber, pelo conhecer. Ninguém é estudante para sempre, mas a vida é um contínuo aprendizado e neles nos espelhamos para continuar evoluindo. Dizer que os jovens estudante são o futuro do país já se tornou clichê. Eles são mais do que isso: são a única chance de que esse futuro seja próspero, libertador e extraordinário.”