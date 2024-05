Dia das Mães: conheça 10 opções de livros para presentear

O Dia das Mães está próximo, e muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de garantir o presente que vai deixar o dia dela mais especial. Um bom livro é sempre uma opção interessante e prática na hora de escolher um presente, pensando nisso, a Literare Books International apresenta 10 alternativas para as mães que são amantes de leitura. A lista oferece opções variadas para todos os gostos. Confira as sugestões:

Mãe

O instinto materno acolhe, protege e cuida. Educar é uma arte. E a presença da mãe é muito importante nesse processo, desenvolvendo a autoestima dos filhos e proporcionado qualidade de vida. Com coordenação editorial do médico e escritor Ricardo Marcondes de Mattos, o livro “Mãe” é uma homenagem às mães, figuras tão influentes e fundamentais em nossa formação e em nossas vidas. Os textos foram escritos por diferentes autores, que compartilham, cada um à sua maneira, momentos e histórias que celebram o amor materno e o vínculo tão intenso, forte e especial que se estabelece entre mãe e filho. Que as histórias apresentadas aqui possam emocionar, divertir, trazer saudades, nostalgia e despertar memórias felizes!

Lobas

O livro, escrito pela jornalista e criadora de conteúdo Maria Cândida, explora, com base na sua história pessoal dos 40 aos 50 anos, os desafios para a construção de uma vida saudável, longeva, quebrando estereótipos de idade e com entendimento da maturidade como aliada. A obra oferece um passo a passo para que mulheres maduras, ou que estão chegando nos 40 anos, tenham informações necessárias para entender como se planejar e mudar o estilo de vida, antes do efeito dominó que terá seu ápice nas quedas hormonais da menopausa. Desacelerações, perdas de massa muscular, metabolismo mais lento, tudo isso deve gerar baixas de produtividade que vão impactar a qualidade de vida da maioria.

Voa

O livro é uma narrativa poderosa sobre descobrir as asas da própria alma. Dayana Souza, autora e pioneira na aviação militar brasileira, compartilha sua jornada incomum, começando com seu primeiro voo solo aos 20 anos em uma aeronave da Força Aérea Brasileira e culminando em se tornar a primeira mulher a pilotar um helicóptero militar aos 23. A autora compartilha lições valiosas sobre coragem, resiliência e autodeterminação. Ela desvenda os segredos de por que alguns permanecem no solo, enquanto outros alcançam os céus. Com uma linguagem cativante e cheia de inspiração, ela convida os leitores a desafiar suas próprias limitações e a decolar em direção aos seus sonhos mais elevados.

Quem manda na minha vida sou eu

Em um mundo repleto de desafios, uma certeza ecoa em cada mulher: ela mesma deve ser a guia de sua própria vida e a autora de suas escolhas, não permitindo que opiniões alheias definam seus caminhos, pois devem confiar em suas intuições e no poder de suas vozes interiores. Este livro, elaborado de forma coautoral, apresenta uma compilação inspiradora de relatos sobre mulheres que desafiaram as convenções sociais, romperam barreiras e reivindicaram seu poder pessoal. Coordenado pela renomada advogada, congressista em Direitos Sociais e autora best-seller Naíle Mamede, o livro reúne um grupo de mais de 40 mulheres corajosas e visionárias, que compartilham suas histórias de superação, conquistas e transformação. Cada capítulo apresenta uma narrativa cativante de uma mulher única, cuja determinação e ousadia a levaram a enfrentar desafios pessoais e profissionais, e a redefinir o significado de sucesso e realização.

Mulheres que transformam mulheres: seja protagonista da sua vida

Um livro que faz ecoar a voz feminina, composto de textos que emocionam, revoltam, inspiram e impulsionam a viver, sonhar e realizar. Um livro escrito para mulheres e homens que conseguem compreender que todos são iguais e que, juntos, com respeito e cooperação, podem construir um mundo melhor. Para que as mulheres tivessem o direito de escrever suas histórias, muitas precisaram e ainda precisam lutar, sofrer e resistir. Com prefácio da Luiza Helena Trajano, as histórias de mulheres transformadoras contadas nesta obra são exemplo e inspiração para muitas outras que têm potencial e, certamente, estão fazendo acontecer em suas áreas de trabalho e na sociedade. Conectar relatos de coautoras que superaram obstáculos, distâncias e preconceitos e alcançaram o sucesso pode ajudar a curar e inspirar muitas pessoas. A proposta deste livro é reunir mulheres que têm como missão transformar a vida de mulheres. Ao ler estas histórias, o leitor perceberá que viver é desafiador, que falhar é humano e que a vida é um presente divino.

Inteligência emocional feminina

A obra abre um caminho para o autoconhecimento e a conexão com o propósito de vida por meio da inteligência emocional feminina. Ao analisar centenas de relatos, de alunas e de clientes sobre as dificuldades enfrentadas pela ausência de inteligência emocional, a escritora Simone Salgado sentiu a necessidade de expor seu aprendizado, resultado de mais de oito anos de estudo nessa área. Sem fórmula mágica, a proposta da escritora é fazer com que as leitoras gerenciem com mais assertividade suas emoções e tarefas do dia a dia, para ter uma vida com mais equilíbrio psicoemocional, administrando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos e, consequentemente, potencializará as emoções positivas para gerar resultados superiores aos desejados.

Elas na liderança

Um dilema sempre muito discutido quando falamos de mulheres em cargos de liderança é o equilíbrio entre o lado profissional e o pessoal. Como gerir empresas e pessoas, tomar decisões importantes, sem, contudo, negligenciar os outros papéis assumidos por elas no dia a dia? O livro traz relatos de mulheres que são referências como profissionais, líderes em suas respectivas áreas de atuação, e que, apesar dos desafios e obstáculos impostos pelo trabalho e pela sociedade, mostraram ser possível exercer papéis de liderança de forma bem-sucedida, sem deixar a vida pessoal em segundo plano. A obra surgiu da necessidade de empoderar mais mulheres, mostrar caminhos e sinalizar opções passíveis de conciliação, equilibrando necessidades e interesses. Que as experiências compartilhadas neste livro possam enriquecer e transformar vidas.

Meu filho tem jeito

Obra voltada para pais, mães, cuidadores, professores, enfim, de pessoas que têm criança por perto. Escrito a quatro mãos, por Marcia Belmiro e Ana Clara Werneck, com a expertise de quem pesquisa neurociência e, ao mesmo tempo, cria pessoas pequenas, trata de temas fundamentais de forma clara e precisa, fornecendo balizadores para lidar com assuntos que banham nosso cotidiano. O livro aborda questões densas, porém pertinentes, como separação dos pais, morte na família, relacionamentos abusivos entre outras. Com uma linguagem acessível, sem esquecer da pauta científica, a obra dá acesso a informações que podem simplificar a vida familiar, possibilitando a criação de pessoas mais saudáveis mentalmente e, assim, tornando o mundo um lugar melhor para se viver.

A nova etiqueta

A obra revela as origens desse código de conduta, sua evolução ao longo da História e, principalmente, os dilemas que ele enfrenta hoje, em um mundo bombardeado por mudanças estruturais. O leitor entenderá que a Nova Etiqueta não é como a antiga, ou seja, um conjunto de regras de comportamento que especificam como devemos nos comportar socialmente e, sim, um exercício permanente de nossas próprias virtudes, sempre em favor do bem comum, algo que excede em muito a nossa esfera privada. Por meio de uma leitura cativante, o leitor descobrirá como a etiqueta pode ser uma ferramenta poderosa de engrandecimento pessoal, um facilitador de interações e de boas causas e, acima de tudo, um gerador de equilíbrio e autoconhecimento nesses nossos tempos tão difíceis e desafiadores.

O sucesso de ser você

Saschi Schmidt nos conduz além das barreiras do destino previsível, desafiando-nos a sermos os autores de nossas próprias histórias. Ao desvendar os 7 segredos da GRATIfulness, somos guiados por uma jornada introspectiva que revela a chave para desbloquear o sucesso latente dentro de nós. A autora compartilha sua própria jornada de transformação, que vai além da perda de peso e da superação de falências e depressão. Sua maior vitória foi entender sua essência, aceitar responsabilidades, melhorar sua perspectiva diante do mundo e dos desafios, nutrir seu corpo mental, emocional e físico, elevar seu merecimento para alcançar objetivos, descobrir e viver seu propósito, e cultivar respeito por si mesma e pelos outros. Nesta obra, Saschi compartilha os ensinamentos e práticas que a ajudaram a abrir essas camadas, convidando os leitores a fazerem o mesmo. Cada segredo revelado é uma luz no caminho da verdadeira felicidade, preparando os leitores para uma jornada de autodescoberta e transformação.