Dia da Consciência Negra terá programação especial e entrada gratuita no Museu Afro Brasil, em São Paulo

No próximo sábado, (20), será comemorado o Dia da Consciência Negra — criado em 2003 —, e o Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, terá uma programação gratuita e especial para a comemoração.

Às 11h, o educador Wasawulua Daniel trará ao público, na marquise do Museu Afro Brasil, histórias e brincadeiras originárias da República Democrática do Congo, ensinando danças e canções em lingala e outras línguas da região.

A partir do meio dia, haverá a apresentação do projeto Pequeno Circo do Choro, que realiza ocupações culturais em espaços públicos de São Paulo, e terá uma roda de choro em homenagem a Pixinguinha, um dos maiores compositores da música popular brasileira. O grupo circulará em cortejo musical, partindo da área interna do museu e seguindo até a área externa, convidando o público a sentir a música com o corpo, a dançar e caminhar ao sentimento e embalo do choro, do maxixe, da marcha, do samba, da valsa, entre outras composições do universo de Pixinguinha.

E às 15h haverá a apresentação da Orquestra Performática, criada em 1981 pelo artista José Roberto Aguilar, como, segundo ele próprio “uma espécie de ícone transgressivo que aconteceu na contracultura daquele momento”. A banda mescla performance musical, poesia, pintura e dança.

Ainda há cinco exposições no Museu, que poderão ser acessados e admirados pelo público, como “Terra em Transe”, uma mostra que reúne cerca de 600 obras de 60 fotógrafos de todo o país e discute temas viscerais do Brasil, trazendo à tona retratos das injustiças sociais, raciais e políticas; e “Heranças de um Brasil Profundo”, exposição de artes e cultura indígena.

Inaugurado em 2004, o Museu Afro Brasil, fica localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, dentro do Parque Ibirapuera, e conserva, em 11 mil m², mais de 8 mil obras que compõem seu acervo museológico, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidas entre o século XVIII e os dias de hoje, além de documentos e publicações.