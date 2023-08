DGUESTS revoluciona a indústria de hospitalidade de bares e restaurantes e cresce na capital do Brasil

Plataforma busca criar uma sinergia entre a hospitalidade tradicional e a eficiência da era digital

Uma plataforma que busca criar uma sinergia entre a hospitalidade tradicional de bares e restaurantes e a eficiência da era digital. Esse é o DGUESTS, que tem crescido na indústria de hospitalidade de estabelecimentos e se tornado referência na capital do Brasil.

Uma plataforma de inovação, o DGUESTS é a empresa que mais cresce nos últimos 2 anos na indústria de hospitalidade de bares e restaurantes, está marcando presença de maneira significativa no mercado de Brasília. Sob a liderança de seu fundador, Michel Cezar, a plataforma está avançando rapidamente, deixando sua marca na cena de bares e restaurantes da capital federal.

DGUESTS introduziu soluções tecnológicas pioneiras, como cardápios digitais e gestão de reservas e listas Crédito: Reprodução



“Começamos a olhar com intensidade agora para Brasília. Tenho um carinho especial por essa capital, pois acabei encontrando o sócio que precisava aí!” disse Michel, referindo-se ao sócio Lucas Matos.

Michel Cezar, atua há mais de duas décadas no mercado de bares e restaurantes e é o cérebro por trás do DGUESTS. Apaixonado pelo vibrante cenário noturno e da hospitalidade, ele passou a compreender as lacunas do mercado e investiu em tecnologia para atender o setor com suas soluções.

Hoje o DGUESTS conta em seu banco de dados com grandes estabelecimentos de Brasília como Beco Mágico, Deboche, Heróis Burguer, Bar Responsa, Golden Deck, Loucos por Carne, Valhala e o grupo Alife, proprietária dos estabelecimentos Tatu Bola, Nino Cucina e Boa Praça que estão chegando na capital e já fazem parte do portfólio da empresa.

Em breve, o DGUESTS também seu app próprio para os clientes Crédito: Divulgação



Na visão de Michel Cezar, trazer inteligência e inovação para a indústria de bares e restaurantes introduziu soluções tecnológicas pioneiras, como cardápios digitais, gestão de reservas simplificada, gestão de listas, gestão de avaliações e uma plataforma integrada de fila de espera com notificações pelo WhatsApp, além de diversas outras soluções. Essas inovações têm capacitado os estabelecimentos a oferecerem melhores experiências aos seus clientes, transformando a maneira como a hospitalidade é vivenciada na região. “Em breve também teremos o app para os clientes, estamos na fase de testes e logo estará disponível com muitas novidades”, segundo Michel.

Sua abordagem data-driven, que utiliza análises de dados de comportamento do cliente, preferências e tendências, tem ajudado os estabelecimentos de Brasília a tomar decisões mais assertivas e estratégicas.

“Nosso compromisso vai além de apenas modernizar processos operacionais. Queremos elevar o padrão da hospitalidade, oferecendo aos estabelecimentos as ferramentas necessárias para criar conexões mais profundas e envolventes com seus clientes”, pontua Michel.