‘Desvendando Cozinhas’: Raul Lemos visita bastidores de festival gastronômico nesta segunda-feira (15)

O apresentador e cozinheiro Raul Lemos revela os bastidores de um dos maiores festivais gastronômicos do mundo – que surgiu há 13 anos em Londres, na Inglaterra, e em 2016 desembarcou em São Paulo – no ‘Desvendando Cozinhas’ desta segunda-feira (15), às 23h30, na RedeTV!.

Culinárias de diferentes localidades do mundo estão reunidas em um único evento, onde é possível experimentar pratos típicos preparados por renomados chefs de restaurantes de São Paulo, cada um na própria especialidade. Os sabores da cozinha francesa, italiana, japonesa, coreana, ibérica, e claro, brasileira são servidos no festival.

Apresentado por Raul Lemos, o ‘Desvendando Cozinhas’ | Divulgação/RedeTV!

Enquanto explora essa megaoperação, o apresentador desvenda os ingredientes inusitados utilizados na produção dos alimentos, como azeite de menta e pistache em uma receita de ‘Burrata’. Além disso, Raul Lemos aproveita para degustar de um ‘Baião de Dois’ feito com vinagrete de abóbora.

“É uma honra para mim participar e acompanhar de perto tantas cozinhas incríveis. Já fui mestre de cerimônias do festival em edições anteriores e, agora, poder voltar com o Desvendando Cozinhas é uma oportunidade para mostrar, com meu olhar curioso, o quanto a gastronomia, em especial a brasuca, é bom demais, uma honra”, declara Raul Lemos.

Chef ensina uma receita fácil de Shakshuka | Divulgação/RedeTV!

No ‘Laboratório do Raul’, o chef ensina uma receita fácil de Shakshuka, prato popular em Israel e que tem mais de oito mil anos de história. Feito basicamente de ovo e molho de tomate, a releitura de Raul Lemos ainda utiliza linguiça calabresa, batizada pelo apresentador como ‘Shakshuka Caipira’.

Apresentado por Raul Lemos, o ‘Desvendando Cozinhas’ é exibido às segundas-feiras, às 23h30, na tela da RedeTV!.