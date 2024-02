Destaque internacional: Dr. Ricardo Cavalcanti representa o Brasil no IMCAS Annual Congress em Paris

Renomado cirurgião plástico brasileiro participa ativamente e compartilha conhecimentos no maior evento mundial da especialidade

O renomado cirurgião plástico brasileiro, Dr. Ricardo Cavalcanti, está na vanguarda da cirurgia plástica internacional como participante ativo e destaque no IMCAS Annual Congress, realizado no prestigiado Le Palais des Congrès de Paris.

Neste ano, Dr. Cavalcanti não apenas compartilha sua vasta experiência como professor, mas também desempenha um papel crucial como moderador, enriquecendo o evento com seus insights valiosos. Como Presidente do Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas e Chefe da Divisão de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da UNIRIO, ele representa o Brasil de forma excepcional no maior congresso de cirurgia plástica do mundo.

Em uma entrevista exclusiva, Dr. Cavalcanti expressou seu entusiasmo em contribuir para a sinergia global entre Cirurgia Plástica e Dermatologia. “Participar do IMCAS é uma oportunidade única de trocar conhecimentos e fortalecer a colaboração entre as duas especialidades. Estou entusiasmado em contribuir para essa sinergia global que impulsiona avanços significativos na medicina estética.”

O IMCAS Annual Congress, que teve início em 1994, continua a ser um ponto de convergência para cirurgiões plásticos e dermatologistas de todo o mundo. Com cerca de 18 mil participantes, o congresso proporciona um intercâmbio valioso de conhecimentos e a discussão de avanços significativos em tratamentos de pele relacionados ao envelhecimento.

Dr. Ricardo Cavalcanti destaca-se como um ponto de referência internacional, elevando a cirurgia plástica brasileira ao palco mundial e consolidando o país como uma potência na área. O evento destaca não apenas a expertise do cirurgião, mas também o papel crucial que o Brasil desempenha na medicina estética global. O IMCAS Paris 2024 reforça a posição de Dr. Cavalcanti como líder e embaixador da cirurgia plástica brasileira no cenário internacional.