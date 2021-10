‘Design Open Day’ abre Semana Design Campinas 2021 com talks sobre produtos criados para serem usados como expressão e comportamento

A Semana Design Campinas, que já está na rota do design nacional, está em sua terceira edição, com intensa programação, reunindo palestras, talks em lojas, lançamentos de produtos e exposições a partir de hoje

Grandes nomes arquitetura e decoração do interior de São Paulo participaram, na tarde de ontem (21/10), no Radisson Red Hotel, em Campinas, de dois talks, cuidadosamente selecionados para esse dia que é tão importante para a Semana Design Campinas 2021.

Guilherme Wentz, designer gaúcho, falou em seu talk “Um Outro Olhar Sobre o Morar”, sobre suas influências, inspirações e a importância que enxerga na criação de objetos e mobiliários que traduzem a simplicidade e novos valores, como a ligação com a natureza e o relacionamento com o ordinário nos espaços que vivemos.

Guilherme Wentz em talk Design Open Day. Fotógrafo: Guilherme Gongra

“Ao estudar, comecei a entender que o design poderia ser também uma plataforma para um estilo de vida, assim como a moda e outros bens de consumo, que conseguiram criar uma atmosfera a ser usada como forma de expressão. E fui entender que o mobiliário poderia ser um pouco disso também. De, por vezes, esbarrar na arte como uma expressão mais abstrata e artística do pensar, mas também existir como essa casa, trazendo as sensações que eu sentia aos finais de semana (na praia)”, disse ele.

Esther Schattan, sócia-diretora da Ornare, grande expoente em mobiliário, falou em seu talk “Tendências de Milão” sobre a participação da marca brasileira no Salone del Mobile 2021, famoso evento do segmento no mundo, que aconteceu em setembro, em Milão, na Itália.

Esther Schattan em talks – Design Open Day Fotógrafo: Guilherme Gongra

Esther falou dos prêmios e da história da Ornare, como também sobre as características da feira italiana, que teve seu retorno este ano, após a paralisação por conta da pandemia de Covid 19.

“Nós fomos à Feira do Salão do Móvel de Milão que, para toda empresa que se preocupa realmente com design, é atingir o Oscar. Nós íamos desde 1988 e naquela época os brasileiros eram ignorados. Era um impacto muito grande do que acontecia no exterior e o que tínhamos no Brasil. E fomos convidados, em 2019, para sermos expositores. Somos a primeira e única empresa brasileira de móveis a participar”, comemorou ela.

Esther Schattan em talk, “Tendências de Milão”. Fotógrafo: Guilherme Gongra

Atualmente, com o novo comportamento de consumo unido à vontade em fazer e criar foram mesmo o norte da abertura do evento. Em seu discurso, o organizador da Semana Design, Lenine Faria, falou sobre o momento, ressaltou a importância da nossa região para o segmento e também a ousadia e criatividade dos profissionais e marcas até aqui, deixando um legado e uma lição de vida.

Organizador da Semana Design Campinas, Lenine Faria. Fotógrafo: Guilherme Gongra

“A pandemia não parou o tempo. Ela, sim, suspendeu nossos planos e nos mostrou como o imprevisível está perto da gente. Essa é a lição universal que o momento nos trouxe. Agora, para o mercado de arquitetura, design e decoração, a lição foi muito além. Aprendemos que nosso setor é indispensável e que sem uma boa casa, ninguém vive. O que muitas vezes foi encarado pelos clientes como dispensável, ganhou ares de urgência”, disse ele.

“Nos projetos, a forma de encarar o ambiente residencial e corporativo foi muito impactada. Com isso, tivemos outra lição importante: o interior de São Paulo conseguiu ser o porto seguro de muita gente que viu aqui uma opção às metrópoles, já que o trabalho remoto se tornou uma rotina. Modéstia à parte, a gente já sabia, mas é bom confirmar como nossa região é especial”, complementou Lenine.

Lenine Faria em entrevista ao programa Decor News 360, Band. Fotógrafo: Guilherme Gongra

Sob esta ótica, foram preparados, para esta edição, temas comportamentais e de tendências, olhando para frente e falando sobre novas características no consumo, além de ícones do design, focando também nos gênios que nos trouxeram até aqui. “Afinal, se o design brasileiro já era um orgulho, de agora em diante, será ainda mais”.

Próximos eventos da Semana Design Campinas 2021

Lenine Faria, organizador do Design Open Day Fotógrafo: Guilherme Gongra

O evento, conta com apoio institucional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e patrocínio Master das marcas Deca e Ornare, acontece até o dia 29/10, com a participação de arquitetos, designers de interiores, entusiastas e estudantes destas áreas.

O principal objetivo é se reunir para refletir, experimentar e conhecer o que há de mais moderno e inovador no segmento, levando em conta o novo momento, que alterou bastante a nova forma de morar, ver e sentir os espaços e ambientes criados.

Programação: palestras oficiais, lançamentos, talks, exposições

As palestras oficiais e lançamentos de livros, com destaques no calendário da Semana, trazem importantes nomes. No dia 22, na Maria Pia Casa, o tema será “Attilio e Gregório: a história do design de interiores no Brasil”, por Rica Lima, arquiteto campineiro que lançará o livro de mesmo nome da palestra.

Dia 25, na loja Ateliê Revestimentos, a palestra “Design biofílico e a conexão com o natural”, ministrada por Murilo Toporcov, diretor da IT’S Informov, um dos maiores escritórios de arquitetura corporativa. Dia 26, na Tessaro Móveis, a jornalista e head de conteúdo do arquiteto Maurício Arruda, Amanda Sequin fala sobre “Minimalismo: a busca pela essência em projetos de design”.

No dia 27, na loja Mais Revestimento, Jayme Vargas, curador e historiador, apresenta a palestra “Trajetórias do modernismo, de Gregori Warchavchik a Percival Lafer” também com lançamento de livro. Dia 28, na Artzzi, o tema será “Raiz Project: o design autoral brasileiro inspirando o mundo”, por Ana Cristina Schneider, coordenadora do projeto Raiz e a designer Alessandra Delgado.

Guilherme Wentz (palestrante), Lenine Faria (organizador do evento) e Esther Schattan (palestrante). Fotógrafo: Guilherme Gongra

No dia 29, na Lider Interiores, Graça Bueno e Otávio Nazareth discorrem sobre “Jean Gillon: dos projetos de interiores ao móvel moderno brasileiro. Graça Bueno é uma das autoras do livro sobre Jean Gillon, que será lançado neste dia, em Campinas. Otávio Nazareth é da Editora Olhares, que publica os três livros lançados durante a Semana.

Semana Design Campinas 2021 – De 20 a 29 de outubro de 2021

Eventos nas principais lojas do segmento da cidade

Programação completa pelo site: www.semanadesign.com.br

Redes sociais: instagram/semanadesign ou facebook/semanadesignoficial