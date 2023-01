Desfrute a sua alegria: LaFrutta promove evento aberto ao público no Rio de Janeiro para lançamento de nova marca

A ação acontecerá ao ar livre no dia 28 de janeiro e terá aulas de yoga, dança e treino funcional, o objetivo da marca é estimular o bem-estar de seus consumidores

Leve e refrescante, os sorvetes LaFrutta, da Nestlé Sorvetes, são conhecidos como a escolha perfeita para os dias mais quentes. A marca produzida e comercializada pela Froneri Brasil chega para a alta temporada do verão 2023 com uma nova identidade visual e mudanças nos produtos. Para celebrar a novidade, a marca lançou a campanha “Desfrute a sua alegria”, e promove uma ação aberta ao público para apresentar a nova identidade visual, os produtos e estimular o autocuidado aos consumidores.

LaFrutta promove ação aberta ao público no Rio de Janeiro para lançamento de nova marca. Créditos: Instagram

O evento, em parceria com a Academia Foguete, acontecerá no Rio de Janeiro, conectando LaFrutta a práticas saudáveis. A aula aberta contará com aula de yoga, treino funcional com o Método LapaTeam com o coach Ricardo Lapa, aula de dança, além da degustação dos picolés LaFrutta. O evento acontece no dia 28 de janeiro, das 8 horas às 12 horas, no Rio Beach Club, localizado na Barra da Tijuca. Os interessados em participar devem realizar o cadastro e se inscrever no site.

E para fechar com chave de ouro, Ricardo Andrade chega às 10h com muita dança. Créditos: Instagram

Além de presencial, o evento também poderá ser acompanhado online. As aulas terão transmissão ao vivo pelo Instagram de Sorvetes Nestlé (@sorvetesnestle) , pelo Ricardo Lapa, idealizador do Lapa Team (@lapateam) na plataforma TikTok (@lapateam).

A mudança na identidade visual e no portfólio LaFrutta está alinhada aos atributos da marca: os sorvetes de fruta agora mais sofisticados, orgânicos e voltados para saúde e bem-estar. “LaFruta está associada a dias mais quentes, leves e divertidos. Continuamos com essas características, mas trazendo outro pilar para a marca que é o bem-estar. Trazemos também uma identidade visual mais sofisticada e clean, representando um lifestyle que busca os benefícios físicos e emocionais de uma vida saudável e em contato com a natureza”, explica Diana Sá, diretora de marketing da Froneri Brasil.

Os produtos da marca também estão diferentes. A linha de picolés, que conta com os sabores Morango, Uva, Coco, Limão, Morango ao Leite e Maracujá ao Leite, estão maiores e com novo formato, além da nova embalagem. O portfólio de LaFruta também conta com sorvetes de pote, nos sabores Abacaxi + Coco, Uva + Limão, Manga + Morango com Chia, Coco + Framboesa em nova embalagem.

Presente há mais de 25 anos no mercado brasileiro, LaFrutta é a única marca que traz seu portfólio totalmente sem glúten e com opções de sorbet (sorvete à base de água) na linha de potes de 1 litro.