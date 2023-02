Desfile fora de época no Sul terá Luíza Brunet em enredo que exalta Xangô Justiceiro

Enredo homenageia babalorixá gaúcho, e terá como bandeira o enfrentamento contra a violência doméstica

A cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a 491km da capital Porto Alegre, receberá o tradicional carnaval fora de época na próxima sexta-feira, três de março. A escola Imperatriz Praça Nova, será a terceira a desfilar pela avenida e este ano, seu tema é uma homenagem a um grande Babalorixá gaúcho, o mestre Antônio Carlos de Xangô, que morreu há dois anos.

Foto 1: Luiza Brunet fará parte de enredo que exalta Xangô justiceiro

“Tambores de Fé com o Alagbê de Xangô”: o tema ganhou força nestes últimos dias com o convite feito e aceito pela artista e eterna madrinha de bateria carioca, Luiza Brunet. “Pela primeira vez estou indo a Alegrete, porque esta possibilidade de dar visibilidade ao sinal vermelho e alerta contra violência doméstica, que a Imperatriz vai levar à avenida, com um Xangô vivo, de justiça e guerreiro, faz todo sentido”, ressalta a atriz que é ícone do carnaval brasileiro.

Desfile fora de época no Sul terá Luíza Brunet em enredo

A artista tem sido uma grande porta-voz, para denunciar a violência doméstica e relacionamentos abusivos em todas as camadas sociais e em todos municípios do Brasil. “Quando recebi o convite de uma amiga do Sul, Delegada de Polícia, também vítima deste tipo de situação, aceitei na hora. O carnavalesco bancou o projeto e estamos indo lá pra mostrar, que é uma bandeira justa, necessária e emergencial”, afirma Luíza Brunet.

Luíza Brunet, atriz que virou ativista contra violência doméstica após sofrer agressão vira enredo de escola em carnaval fora de época

No enredo, a Imperatriz justifica a dupla defesa: tanto da ancestralidade quanto da bandeira do Xangô Vivo, no cotidiano das pessoas, principalmente das mulheres. A escola Imperatriz surgiu em 2004, é considerada pelos seus criadores como uma escola ‘movediça, rebelde, de classe média, do samba e de gente inquieta e barulhenta’. Oscila entre vice e campeã do carnaval de Alegrete e inovou ao mudar o conceito de carros alegóricos contratar atrações cariocas na harmonia, casais de mestre sala e até madrinha de bateria. Com o carnaval em Alegrete sendo retomado nove anos após uma pausa, a escola está de volta com vontade de vencer.



Ao longo de 20 anos de história, a escola gerou três secretários municipais de turismo e desperta lideranças em várias áreas de atuações internas e externas. Para celebrar sua história e força, o enredo segue a linha da Imperatriz, que já homenageou poetas, sambistas, guerreiros, lendas e buscou identificar diferentes formas de expressar a paixão pela vida. Em 2023 com Xangô, espiritual, antropológico e com a bandeira contra injustiça e violência doméstica coroa toda sua trajetória.