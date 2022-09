Desfile da PatBo em Nova York atraiu famosas que prestigiaram a marca na Semana de Moda

Marca apostou no protagonismo das cores e peças com recortes e vazados

A New York Fashion Week, que está rolando nos EUA, teve a presença da PatBo, da estilista Patricia Bonaldi. O evento serviu para a apresentação da coleção Spring Summer 2023 da marca.

Em um clima túnel do tempo, a PatBo apostou no protagonismo das cores, com a predominância das décadas de 60 e 70.

Desfile da PatBo na New York Fashion Week

As peças contam com recortes, pontuados por um trabalho de vazados geométricos, e apresentam uma estética mais atual para a marca, cuja coleção inclui silhuetas, que ora revela, ora esconde, e uma cartela de cores bem definida, composta principalmente por pink, preto e branco.

O diferencial da coleção vai para a relação com décadas passadas, reinterpretando os principais códigos do período e tendo referências como Catherine Deneuve e Twiggy aparecem como ícones de inspiração, graças à espontaneidade e vanguardismo.