Descubra como manter as unhas bonitas e saudáveis para o verão

Especialista lista dicas essenciais para manter as unhas longe de fungos e bactérias

Groke, especialista em unhas e diretora de operações da Unhas Cariocas, maior rede de franquia de esmalteria do Brasil, dona de uma técnica exclusiva de cuticulagem, sem uso do alicate, oferece dicas essenciais.

Além das altas temperaturas, a exposição constante das unhas à água pode causar, por exemplo, a velha, mas, ainda, presente micose. Contudo, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitá-la.

“Para começar, deixar as unhas sem esmalte por ao menos doze horas é recomendável. A intenção, neste caso, é que as unhas descansem da química dos esmaltes. No entanto, é preciso manter todo o processo de limpeza e a hidratação”, orienta a Marina.

Redobrar os cuidados com as unhas durante o verão é essencial para mantê-las bonitas e saudáveis.

Vale a pena, também, utilizar produtos que fortaleçam as unhas. “Isto porque a exposição ao sol, água das piscinas e do mar tende a enfraquecê-las. Neste caso, escolha uma boa base fortalecedora”, comenta a especialista.

Embora pareça contraditório, no verão é recomendável somente empurrar a cutícula e não removê-la totalmente. “Ela impede a entrada de bactérias na pele. Micoses, por exemplo, são causadas por bactérias”, ensina a executiva da Unhas Cariocas.

O óleo de melaleuca ajuda na prevenção contra bactérias e fungos

É importante utilizar protetores solar nesta época, mas, é igualmente essencial não usar o tempo todos, por isso, é preciso retirá-los completamente da unha, sem deixa resíduos, afinal, isso pode enfraquecer as unhas.

Além disso, é recomendável levar um kit de cuidados básicos nas viagens, contendo esmalte e produtos como algodão, lixa e removedor sem acetona.

Em relação aos esmaltes, o calor intenso também pode prejudicá-los. Opte, portanto, por mantê-los sob temperaturas amenas.

Mas, e as unhas dos pés, sempre visíveis no verão?

“Aqui o recomendável é, primeiro, evitar sapatos fechados. Prefira sempre sandálias, chinelos e rasteirinhas. A umidade gerada pelo uso de calçados fechados também estimula fungos e bactérias, por isso, a importância de cuidar das unhas dos pés”, ressalta a especialista.

Óleo de Melaleuca é antisséptico e antibacteriano

A melaleuca é uma planta de onde é extraído o óleo essencial, que contém propriedades antisséptico, antibacteriano, inclusive, podendo desinfectar machucados. Assim, o óleo de melaleuca ajuda na prevenção contra bactérias e fungos, especialmente, se for na região das unhas.

Por fim, a dica mais importante: “beba água. É preciso se hidratar constantemente nessa época. A hidratação é um fator que favorece, e muito, a saúde e a beleza das unhas”, finaliza Marina Groke.