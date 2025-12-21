Livro do ginecologista Jardel Pereira Soares desvenda a doença que ainda desafia a medicina e afeta milhões de mulheres

A endometriose é uma condição que, apesar de afetar cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, ainda é um mistério para muitas e tabu para outras. Dor intensa, diagnóstico tardio e falta de informação são marcas dessa doença silenciosa que compromete a qualidade de vida e, muitas vezes, a fertilidade feminina. Pensando em mudar essa realidade, o ginecologista e obstetra Jardel Pereira Soares, especialista em cirurgia minimamente invasiva e videolaparoscopia, lançau o livro “Descomplicando a Endometriose”, pela Editora Labrador. Uma verdadeira obra de arte.

Na obra, o médico, reconhecido por sua atuação humanizada e técnica precisa, explica de forma acessível o que é a endometriose, quais são seus sintomas, como é feito o diagnóstico e quais os caminhos terapêuticos mais eficazes. Mais do que um guia clínico, o livro é um convite à conscientização, combatendo preconceitos e estimulando o protagonismo das pacientes.

“Escrevi este livro para mulheres que buscam respostas, que querem entender o que acontece com seus corpos e desejam retomar o controle da própria saúde. Mas também é voltado a profissionais e familiares que convivem com essa realidade e precisam de informação confiável”, destaca Soares.

O Ginecologista e Obstetra Jardel Pereira Soares, especialista em cirurgia minimamente invasiva e videolaparoscopia

O conteúdo aborda desde a fisiopatologia da doença, quando o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero e provoca dor intensa e inflamação, até abordagens multidisciplinares que envolvem nutrição, fisioterapia pélvica, atividade física, apoio psicológico e espiritualidade. Essa visão consolida o entendimento de que a endometriose não é apenas uma doença ginecológica, mas uma condição sistêmica, emocional e social.

Além da parte clínica, o autor explora temas sensíveis como infertilidade, menopausa e os impactos profissionais e emocionais da dor crônica, mostrando que lidar com a condição exige empatia, diagnóstico rápido e acompanhamento especializado.

Na prática, Jardel Pereira Soares defende que o manejo da endometriose deve integrar ciência e acolhimento. Ele aponta o papel essencial dos exames de imagem avançados, como ultrassonografia e ressonância magnética com preparo intestinal, que têm revolucionado o diagnóstico da doença. Também reforça que a escolha de um time médico qualificado e empático é determinante para o sucesso do tratamento.

Capa do livro “Descomplicando a Endometriose”, pela Editora Labrador do Ginecologista e Obstetra Jardel Pereira Soares

Outro ponto chave do livro é o incentivo à informação: entender a endometriose é o primeiro passo para romper o ciclo de dor, medo e silêncio que ainda cerca o tema. A mensagem final da obra é de esperançao, porque, mesmo diante de um diagnóstico desafiador, há caminhos reais para viver bem com a endometriose.

“Não desista. Continue buscando conhecimento, exigindo melhores cuidados e se colocando como protagonista do seu tratamento”, aconselha o médico em uma das passagens mais comoventes do livro.

Com este livro o ginecologista Jardel Pereira Soares se firma como uma das vozes de referência no enfrentamento da endometriose no Brasil, trazendo à tona informações vitais para mulheres, famílias e profissionais da saúde, e reforçando que o conhecimento é, de fato, o melhor remédio.