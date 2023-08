Desafie-se na Corrida Nutrição Brasil Run e celebre a saúde correndo com 1.500 atletas

Destaque a oportunidade de celebrar os nutricionistas através da corrida

No cenário nacional, a Nutrição Brasil Run emerge como uma iniciativa pioneira e empolgante, marcando o encerramento da edição de 2023 do Nutrição Brasil, o mais prestigiado congresso de nutrição do país. Marcada para o dia 3 de setembro, às 7h, essa corrida revolucionária promete movimentar não apenas os congressistas, mas também entusiastas da saúde, profissionais de diversas áreas e o público em geral.

Com percursos desafiadores de 5 e 10 quilômetros, a corrida vai levar 1.500 atletas a percorrerem pontos turísticos icônicos de Brasília, como o imponente Palácio do Buriti, o Memorial JK e a serena Igreja Rainha da Paz. Os participantes terão a oportunidade de unir atividade física, celebração e contemplação das belezas da cidade em um único evento. A expectativa é que o percurso seja memorável e deixe uma marca duradoura na memória dos participantes.

Chame a atenção para a união entre saúde e esporte

A premiação, sem dúvida, agrega um toque especial à Nutrição Brasil Run. Além das medalhas de participação garantidas para todos os que completarem o desafio, os destaques receberão troféus. Os três primeiros colocados na categoria geral para ambas as distâncias (5k e 10k) serão reconhecidos, assim como os campeões nas categorias Nutricionista feminino e masculino.

O kit da corrida, repleto de produtos de marcas renomadas como Caffeine Army, Puravida, Senactiv, Simple Pharma, Vive Regenera e Flormel, acrescenta valor à experiência do evento. Brunno Falcão, CEO da Science Play, empresa organizadora, ressalta que a Nutrição Brasil Run não é apenas uma corrida, mas um componente essencial da experiência completa oferecida pelo Nutrição Brasil 2023. Com previsão de reunir 10 mil visitantes, incluindo 5 mil congressistas, essa edição promete ser memorável.

Wesley Araújo, Brunno Falcão e Pedro Perim, sócios da Science Play (Crédito – Ricardo Soares)

A distribuição dos kits acontecerá no próprio local do evento, no Centro de Convenções Ulysses, nos dias 1º e 2 de setembro. Os participantes podem retirar seus kits das 11h às 19h, na sexta-feira e no sábado anterior à corrida. As inscrições, a partir de R$ 90, podem ser feitas no site oficial do evento Nutrição Brasil. A recomendação é não perder tempo, já que as vagas estão se esgotando rapidamente.

O Nutrição Brasil, com sua ênfase no aprendizado, networking e agora com a adição da Nutrição Brasil Run, reforça sua posição como um evento essencial para profissionais de saúde, estudantes e apaixonados pela área de nutrição. A programação, que ocorrerá entre 31 de agosto e 2 de setembro, apresentará mais de 100 palestrantes abordando temas atuais e relevantes. A exposição gratuita com mais de 50 marcas também promete ser um atrativo para os participantes. Ingressos para palestras, tanto presenciais quanto online, estão disponíveis para compra no site oficial do evento. O Nutrição Brasil continua a ser uma oportunidade única de enriquecimento profissional e troca de conhecimentos.