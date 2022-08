Dermatologista Carol Berger fala sobre manutenção da naturalidade em tratamentos estéticos faciais

Em entrevista ao podcast “Jogando para a plateia”, especialista em procedimentos faciais e corporais destaca a importância de preservar a individualidade do paciente

Na contramão de muitos profissionais e pacientes que têm buscado por uma certa “padronização” nos contornos faciais com a tão difundida “harmonização facial”, a médica catarinense Carol Berger ressaltou a importância de preservar a individualidade de cada paciente, mantendo a essência e beleza individuais, em recente entrevista ao podcast “Jogando para a Plateia”, com os apresentadores Ferrari e Jimmy.

Dermatologista defende que procedimentos estéticos devem ressaltar a beleza natural do paciente

O canal está no ar há dois anos e já entrevistou mais de 200 personalidades de Santa Catarina, das mais diferentes áreas, disponibilizando as entrevistas no Youtube e em outras plataformas, como Spotify e Deezer.

Natural de Florianópolis, com residência em cirurgia geral e pós-graduação em Dermatologia, Cosmiatria e Laser e Tricologia, a médica falou também sobre as grandes transformações e avanços na medicina estética, como o avanço nas tecnologias de lasers e procedimentos injetáveis. Durante quase uma hora de bate-papo, Carol Berger também abordou temas como o uso do filtro solar, o aumento do percentual do público masculino no consultório, rotinas de skincare e procedimentos como o Morpheus e os bioestimuladores de colágeno, que são bastante eficazes no gerenciamento do envelhecimento.

“Tem paciente que já chegou no consultório ‘ah, eu quero ficar igual a essa daqui’. Não, gente! Cada um tem que ter a sua essência”, alerta a especialista

“Eu puxo muito pra naturalidade, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar hoje em dia, aliando as oportunidades, as técnicas, os recursos que a gente tem para que cada um fique bonito do jeito que a pessoa é. Tem paciente que já chegou no consultório ‘ah, eu quero ficar igual a essa daqui’. Não, gente! Cada um tem que ter a sua essência, e fazer esse gerenciamento do envelhecimento pra ficar bem consigo mesmo, mas manter as suas características”, declara Carol, durante a entrevista.

“Eu acho que é isso que a gente tem que buscar hoje em dia, aliando as oportunidades, as técnicas, os recursos que a gente tem para que cada um fique bonito do jeito que é”, ressalta Berger

A especialista também alerta para quem deseja estar em sua melhor versão para o verão 2023. “As pacientes chegam no consultório em novembro e querem estar lindas para o Natal. Não dá pra ser assim, porque a maioria dos procedimentos que a gente faz estimula o colágeno, e esse processo do colágeno ficar maduro e melhorar a qualidade da pele demora uns três meses. Bioestimulador, tecnologia, etc, tem um prazo pra fazer efeito. O ideal dos tratamentos, principalmente corporais, é que sejam feitos com antecedência, pra ele ter o melhor resultado no verão”.

E é cada vez mais frequente a presença do público masculino para realização de procedimentos estéticos. Segundo Berger, em seu consultório, 39% dos clientes são homens, número que tende a aumentar.