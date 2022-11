Depois de irem “Muito Além”, DAY LIMNS e Di Ferrero divulgam clipe repleto de surpresas

Vídeo chega ao Youtube nesta quinta-feira, 10 de novembro, às 21h e promete mostrar a explosão artística deste encontro do POP Emo



Com quase 100 mil streams em menos de uma semana e número 1 nos assuntos mais comentados do Twitter, “Muito Além”, parceria entre DAY LIMNS e Di Ferrero, já é um grande hit. Agora, os artistas prometem levar a experiência musical da faixa a outro nível com o lançamento de um clipe que mostra a explosão de sonoridades e o renascimento do POP punk/emo. Com cenas de apresentação ao vivo, o vídeo chega ao Youtube nesta quinta-feira, 10 de novembro, às 21h.

Composta por DAY, Di e Los Brasileiros, que também assina a produção do single, a faixa segue a mesma linha POP Underground, uma mistura de punk, trap e pop, que a artista já vem realizando nos seus últimos trabalhos e traz no conceito a ideia de que podemos ir “Muito Além” ao tomar a rédea das situações, sem deixar o espírito de coletividade de lado.

DAY LIMNS e Di Ferrero (Divulgação)

O clipe apresenta uma releitura da “ilha” apresentada no vídeo de “7 Vidas”. “Construímos uma ilha onde o mar é simbolizado pelo bowl-piscina, e o palco é como se fosse o posto salva-vidas. Os “habitantes” são os skatistas, os amigos, o público – recrutado na nossa apresentação surpresa -, a banda etc. Mas nesse, não teve sereia pra me salvar quando eu ‘morri no mar’. Com isso, queria reforçar outro conceito já muito conhecido que é o D.I.Y (“Do It Yourself”, aspecto fundamental do punk rock). Isso me veio a partir do momento que entendi que quando eu me senti estagnada e frustrada era justamente quando eu comecei a esperar que os outros fizessem o que, muitas vezes, eu poderia estar fazendo por mim. Mas é claro que, fazer você mesmo não significa fazer sempre tudo sozinho”, explica Day.

“Acredito que esse clipe reforça muito essa ideia do corre, do correr riscos e de usar o que se tem nas mãos para realizar um sonho. E também existe um espírito de coletividade, das pessoas botando a mão na massa juntos por acreditarem num mesmo propósito ou mensagem; e mostra que esse processo por mais difícil e trabalhoso que seja, pode ser divertido”, completa.

DAY LIMNS

As imagens foram gravadas em uma pista de skate e também em uma aparição surpresa realizada por DAY e Di na noite Paulistana. Para Pedro, um dos centenas de fãs de DAY e Di Ferrero há anos e que estava presente no local onde os artistas subiram ao palco sem aviso prévio, poder acompanhar a gravação de um trecho do clipe in loco foi a realização de um sonho. “Eu ainda não consigo acreditar que consegui presenciar e participar de um momento como esse. São meus maiores ídolos, estou muito feliz”.

O fã conta que só descobriu que a gravação do clipe só aconteceria quando chegou no local da festa indicada por DAY nas redes sociais. “Eu já tinha notado que ela tinha postado um flyer de uma festa com a inicial “DIY”. No mesmo, dia percebi que ela tinha mudado suas redes sociais para a mesma inicial e suspeitei que pudesse ser uma ação deste tipo. Arrisquei e deu certo. DAY LIMNS e Di Ferrero entregaram tudo”, completa Pedro.

Já Débora Xavier, 26, frequentadora assídua do Milo Garage, local onde foram filmadas algumas cenas do clipe entre DAY LIMNS & Di Ferrero, conta que nem imaginava que algo deste tipo aconteceria na casa na última terça (18). “Já frequento o Milo há alguns anos e nem sonhava que teria uma ação deste tipo aqui. Adorei. Entregaram tudo e a música ficou realmente muito boa”, conta.

Um dos principais nomes atuais do POP Underground, DAY conta com milhares de seguidores nas redes sociais, mais de 95 milhões de visualizações no Youtube e 80 milhões de streams.