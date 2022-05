De volta ao Brasil: Banda italiana Double You tem shows pelo país até o final de junho

A banda traz sucessos marcantes como “Please Dont Go” e encanta os brasileiros em mais uma temporada de espetáculos

Sucessos atemporais para ninguém ficar parado. É isso que podemos esperar de cada show da Double You, banda italiana de eurodance. Com ritmo envolvente e muitos hits na bagagem, o grupo formado atualmente por William Naraine, Gino Martini, Gustavo Fillipovichi e Paulo Several está em turnê pelo Brasil até o final do mês de junho.

“Please Dont Go” e “Set me free” são hits garantidos nos shows da banda Double You

Quem nunca curtiu algum momento ao som de “Please Dont Go”, não sabe o que está perdendo. Segundo o vocalista inglês William Naraine, essa canção não pode faltar em nenhum show, mas além do sucesso carimbado da banda, outros hits também aparecem sempre no repertório. “Temos muitos sucessos e procuramos tocar todos

Tocamos também músicas como ‘Set me Free’ que escrevi com meu parceiro Gino Martini e fez muito sucesso por aqui no Brasil”, conta.

William Naraine, vocalista da banda Double You, se declara para o Brasil: “já temos data marcada pra voltar”

Após a temporada de shows no final de junho, a banda inicia tour européia em Ibiza, no conhecido Hard Rock Hotel, mas a banda já tem data para voltar ao Brasil novamente ainda em 2022. William afirma que é sempre especial tocar em shows pela américa do sul e o Brasil é sempre receptivo e caloroso. “O Brasil é um país muito importante para o Double you e voltaremos em setembro. Chegamos a ficar no Brasil três meses direto devido ao número de shows”, revela.

Com muita música dos anos 90, a banda italiana de Eurodance Double You agita o Brasil em turnê

Ainda no fim desse mês de maio você pode curtir shows da Double You em São Paulo (27) e em Araras no interior de São Paulo (28). Já no início do mês de junho, a banda está de volta a São paulo no dia 3 e dia 5 em Brasília. O grupo musical ainda tem passagens em Belém do Pará, Marília, Araçatuba e Caieiras no interior de São Paulo. Para conferir a agenda completa e mais novidades, você pode acessar as redes sociais oficiais dos integrantes William e Gino: @doubleyouwilliam e @ginomneto .