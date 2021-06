De todas as suas qualidades bárbaras, talvez te falte a empatia. Ou talvez um senso…Ícaro Silva comenta em publicação polêmica de Juliana Paes

Post da atriz nas redes sociais sobre o posicionamento político tem mais de 250 mil comentários. Diversos artistas participaram da discusão.

O ator Ícaro Silva postou um desabafo sincero após um vídeo postado por Juliana Paes na tarde desta quinta-feira (3) ao postar um vídeo que é uma “carta aberta” para uma “colega de profissão” sobre política. No desabafo, a global revela que recebeu diversas críticas por pessoas pensarem que ela era à favor do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) e que não apoia “ideias da extrema direita e delírios comunistas da extrema esquerda”.

Ícaro Silva rebateu o posicionamento de Juliana, que diz que não sente representada por nenhum partido no atual cenário político.

“Ju, acho que é simples. Você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta; não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento te permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria.

Dá pra entender o que você está dizendo, aqui do meu cercadinho de jovem ator morando na Barra da Tijuca. Mas é como se você estivesse falando de uma pequena ilha de tesouros pra um continente cheio de gente à beira da morte. Não dá pra opor “arrogância extrema” a “delírios comunistas”, justamente por não sermos binários. O que dá pra opor é morte e vida. E a gente sabe quem ta do lado da morte. Isso está dado, não é mistério.

De todas as suas qualidades bárbaras, talvez te falte a empatia. Ou talvez um senso de antropologia. Porque você fala de um lugar de muita inteligência, mas pouco conhecimento. E esse não é um país de pessoas inteligentes (vide a eleição de 2018).

Eu te sugeriria, porque adoro você, o exercício de mergulhar em realidades que você nem sonha que existe. E não to falando da mulher gata do traficante em uma favela pop do Rio de janeiro. To falando dos Indígenas que estão sendo massacrados AGORA. Acredite, isso não é um delírio comunista. Sua graça e seu talento te levaram a um posto de muito poder. E isso é responsabilidade. Sim, Ju, é foda. Mas você também é responsável pelo Brasil. E o Brasil não é uma bolha; é uma poça de lama.”

Outros artistas, como, Maria Bopp, escreveu: “Esse comentário do Ícaro Silva pro delírio isentista da Juliana Paes me parece um belo resumo da história toda. Paulada”. Bruna Marquezine também se manifestou no twitter após os comentários de apoio de Lucas Silveira: “É o Ícaro né <3”. Bruna afirmou: “Né”.

Uma seguidora ainda escreveu: “Não entendi a contribuição social desse posicionamento. Permaneceu em uma postura conveniente”.