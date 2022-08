De repente Drag: filme com participações de Silvero Pereira, Tchaka Drag Queen e grande elenco chega aos cinemas

O longa-metragem teve estreia emocionante ontem (2) em São Luís, no estado do Maranhão

O cinema brasileiro está, cada vez mais, cheio de diversidade. Ontem, foi a vez do longa De repente Drag, tomar conta das telonas. Com participações de grandes nomes como Silvero Pereira, o filme teve estreia especial na capital do Maranhão.

De repente drag está disponível e pode ser assistido nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Palmas, Manaus, Salvador, Aracajú e Balneário Camboriú.

Sinopse

Cansado de ser piada na emissora onde trabalha o repórter Julião Siqueira, interpretado por Ruan do Vale, decide que é hora de mudar. Então ele encontra a drag queen Lohanny e a oportunidade de sua mudança no cargo. Mas para isso, vai precisar entrar para o universo drag queen e aprender grandes lições.