De Paraíso do Tocantins para o exterior, Andressa Barros formou-se em Odontologia e especializou-se em Harmonização Facial

Mesmo sem ter certeza sobre os desfechos que encontraria na Odontologia, Dra. Andressa Barros investiu todos os recursos na carreira. Economizando todos os centavos que podia e direcionando os esforços integralmente às diversas especializações, Dra. Andressa Barros saiu da faculdade com o diploma na mão e foi buscar conhecimento de ponta sobre Harmonização Facial.

Após as experiências, Andressa trabalhou por dois anos em uma clínica odontológica, contando os minutos para ter o próprio negócio. Atualmente com 27 anos, Dra. Andressa Barros é proprietária de três clínicas sendo uma clínica no Tocantins, sendo uma em Palmas na capital, um consultório em Paraiso do Tocantins e uma clínica em São Paulo, além de realizar diversas capacitações, cursos e workshops na área pela qual é apaixonada: a Harmonização Facial.

Com o objetivo de proporcionar harmonização facial com segurança e naturalidade aos seus pacientes, a Dra. Andressa Barros está se dedicando para abrir ainda mais portas no ramo da estética e agregar ainda mais para que o Brasil sempre se sobressaia na área. “Você precisa saber quem você é e onde você quer chegar. O primeiro passo é reconhecer onde você está e o segundo é trabalhar para chegar aonde deseja. Não desista”, pontua Andressa.

Em sua trajetória, marcada por coragem, persistência e determinação, Andressa já atendeu figuras públicas como Mylla Karvalho (@myllakarvalho), Guilherme Vieira de Chiquititas (@guivieirator) e Carol Chamberlain de Chiquititas (@carolchamberlain).