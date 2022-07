De panela até roupa para o seu pet, mais de 500 produtos Rock in Rio licenciados para todos os gostos

Divididos em 14 categorias diferentes, os artigos vão desde produtos de casa e decoração até vestuário e alimentação

Os fãs do maior festival de música do país, o Rock in Rio, já podem entrar no clima do evento que abre as portas no dia 2 de setembro. Será a nona edição do evento no Brasil e a organização apresenta para este ano uma variedade de mais de 500 produtos oficiais e licenciados com a marca do festival. Junto com a Angra Marcas, empresa parceira no licenciamento da Marca Rock in Rio, esse marco cresce categoricamente desde 2001.

Linha de panelas Rochedo também entram no clima do Rock in Rio

“A cada ano o Rock in Rio se consolida ainda mais como uma plataforma de comunicação, que busca dialogar com públicos variados e com uma pluralidade de conteúdos e experiências que vai muito além da música. Associar-se com a marca Rock in Rio entrega para as empresas uma conexão com os fãs do festival durante todo o ano e não somente nos dias de evento. A credibilidade do evento junto às marcas se comprova através dos relacionamentos de longo prazo que estabelecemos com as mesmas”, avalia Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Acessórios diversos para os fãs do festival

Os produtos estão divididos em 14 categorias, um acréscimo de seis categorias em comparação com a última edição: alimentos, vestuário, casa e decoração, utensílios domésticos, roupa íntima, viagem, maquiagem, enxaguante bucal, óculos e relógio, boné, calçados, acessórios pet, acessórios de celular e pin. A variedade e quantidade de itens se deve à parceria do festival com 24 marcas que, mesmo em um momento pós pandêmico, apostam no Rock in Rio por sua solidez e por entregar para seus fãs muito mais do que produtos, mas experiências.

Acessórios pet para todos os gostos

As marcas que estarão no mercado brasileiro associadas ao Rock in Rio são: 3 Corações, Bob’s, Boneleska, Cellairis, C&A, Chilli Beans, Colcci, Colgate, CVC, DORITOS®️, Enfim, Ellus, FreeFaro, Glück, Icebrg, Ímãs do Brasil, KitKat, LPO, Lupo, Natura, Pierim, Reserva Go, Rochedo, Westwing. Os preços dos produtos variam de R$ 3,20 até R$ 699,00 e alguns já podem ser encontrados nos pontos de venda físico e online de cada marca.